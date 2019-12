"Urlop świąteczny", "spotkanie na mieście". Posłowie tłumaczą nieobecność na głosowaniu

W głosowaniu nie wzięło udziału 11 posłów KO, 12 z Lewicy i 7 z PSL-Kukiz’15. Szef klubu KO, Borys Budka, zapowiedział "najwyższe kary finansowe" dla nieobecnych parlamentarzystów.

Posłowie i posłanki bardzo szybko zareagowali, publikując różnego rodzaju wyjaśnienia w mediach społecznościowych. Deklarowane usprawiedliwienia miały rozmaity charakter.

"Absurdalne standardy pracy Sejmu"

Grzegorz Napieralski z KO wspomniał o "absurdalnych standardach pracy Sejmu", choć to nie one były powodem jego nieobecności. "Od trzech dni przebywam z rodziną na urlopie świątecznym. Proszę o zrozumienie".

Przepraszam wszystkich moich wyborców. Pragnę wyrazić głębokie uznanie dla protestujących, którzy wyszli wczoraj na ulice. Dołożę wszelkich starań w przyszłości, by przystosować się w jak największym stopniu do absurdalnych standardów pracy Sejmu, fundowanych nam przez PiS. — Grzegorz Napieralski (@gnapieralski) December 19, 2019

Z powodów rodzinnych była nieobecna także Jagna Marczułajtis-Walczak, o czym poinformowała na swoim Facebooku.

Katarzyna Ueberhan i Katarzyna Kotula z Lewicy powołały się na problemy zdrowotne. Kotula napisała na swoim Twitterze, że od poniedziałku przebywa w szpitalu.

Witold Zembaczyński (KO), choć jeszcze wczoraj w Opolu brał udział w proteście przeciwko proponowanym zmianom, oświadczył, że "z obiektywnych przyczyn zdrowotnych nie mógł podjąć podróży i wziąć udziału w posiedzeniu Sejmu". Wraz z tymi słowami opublikował swoje skierowanie do poradni neurologicznej.

Maciej Kopiec z Lewicy wyjaśnił natomiast, że jego dzisiejsza nieobecność była zaplanowana ponad pół roku wcześniej, a jej powodem były ważne badania lekarskie umówione z dużym wyprzedzeniem właśnie na czwartek.

Andrzej Szejna - również z Lewicy - poinformował, że zajmował się swoim synem, który "od 3 dni jest poważnie chory".

Nieoczekiwana zmiana godziny głosowania

Andrzej Rozenek z Lewicy przyznał, że przez brak czujności, do Sejmu "dotarł 5 minut po wywołanym poza porządkiem obrad głosowaniu". Dodał, że to głosowanie mogło mieć jedynie symboliczne znaczenie.

Joanna Kluzik-Rostkowska także powołała się na ogłoszony wcześniej przybliżony harmonogram godzinowy posiedzenia. Podobnie jak Rozenek zaufała orientacyjnie rozpisanej godzinie głosowania, która została podana wcześniej.

Niestety, jestem dokładnie w tej samej sytuacji co @ARozenek . PRZEPRASZAM. Rano sprawdziłam info o godzinie głosowań. Fatalnie się z tym czuję. Nauczka. https://t.co/if8j2qu8uV — Joanna Kluzik (@joannakluzik) December 19, 2019

W podobnej sytuacji miał być Tomasz Kostuś z KO. "Moja absencja miała związek z pełnionymi obowiązkami poselskimi na międzynarodowej konferencji, gdzie jako wiceprzewodniczący reprezentowałem bilateralną grupę Parlamentarną" - napisał. Dodał, że do Sejmu dotarł kilka minut po głosowaniu.

Jerzy Borowczak z tego samego klubu nie przybył przez opóźnienie samolotu, którym leciał do Warszawy z Gdańska. On także wytłumaczył, że godzina głosowania została nieoczekiwanie przesunięta. "Konwent Seniorów zdominowany przez PiS przeniósł termin głosowania o godzinę wcześniej" - napisał.

Posłanka KO Joanna Frydrych wyjaśniła swoją nieobecność w obszernym wpisie. "Jako jedyny Poseł opozycyjny z mojego miasta czułam odpowiedzialność, by być blisko ludzi i wspierać ich tam, gdzie tego potrzebują. Moja obecność na proteście w Krośnie to nie tylko obywatelski, ale i opozycyjny oraz poselski obowiązek. Krosno to szczególne miejsce, stąd pochodzi prokurator PRL Stanisław Piotrowicz. Tu trzeba mieć odwagę aby wyjść i protestować" - napisała posłanka.

Miał zawinić także sprzęt

Kilkoro posłów opublikowało oświadczenia, z których wynika, że wbrew informacji widniejącej na stronie Sejmu wzięli udział w głosowaniu. Winą za błąd obarczają sprzęt. Byli to Wanda Nowicka i Marcin Kulasek z Lewicy oraz Jerzy Hardie-Douglas z KO.

Anita Kucharska-Dziedzic opublikowała oświadczenie, zgodnie z którym, choć była obecna na sali, nie miała możliwości wzięcia udziału w głosowaniu "ze względu na krótki czas pomiędzy ogłoszeniem, a przeprowadzeniem głosowania". W tym czasie stała przy mównicy sejmowej, aby zapisać się do zabrania głosu w dyskusji. Na dowód zamieściła nagranie z Sejmu.

Nie wszyscy złożyli wyjaśnienia

Paweł Poncyliusz z KO przeprosił, choć nie podał przyczyny swojej nieobecności.

Do sprawy nie odniosła się m.in. nieobecna na głosowaniu Gabriela Lenartowicz z KO, mimo że w ostatnich dniach deklarowała w mediach społecznościowych swoje aktywne wsparcie dla obywatelskich protestów przeciwko zmianom w ustawie o sądownictwie. Podobnie wygląda sytuacja Anny Marii Żukowskiej z Lewicy.

Również Tadeusz Zwiefka z KO nie skomentował swojej nieobecności, ale jeszcze przed 9 rano opublikował na Facebooku post, z którego wynika, że brał on od rana udział w posiedzeniu Sejmu.

Żadnych wyjaśnień nie można znaleźć też na profilach społecznościowych Moniki Falej, Magdaleny Biejat i Macieja Gduli z Lewicy.

Również żaden z nieobecnych przedstawicieli klubu PSL-Kukiz’15 nie skomentował sprawy, choć pytania o powody zaniedbania poselskich obowiązków zostawiają na ich profilach wyborcy. Głosowanie opuścili Joanna Fedak, Paweł Kukiz, Dariusz Kurzawa, Radosław Lubczyk, Jarosław Sachajko, Czesław Siekierski oraz Piotr Zgorzelski.

