Opozycji nie udało się zablokować prac Sejmu nad projektem PiS ws. sądownictwa, choć miała szansę

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że na Konwencie Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec uzupełnienia porządku obrad Sejmu o projekt PiS ws. zmian w sądownictwie.

W głosowaniu większość sejmowa zdecydowała, że Izba zajmie się projektem ustawy, autorstwa PiS.

"Śpią czy zatrzasnęli się w toaletach?"

Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku dziennego ustawy kagańcowej... Śpią czy zatrzasnęli się w toaletach? pic.twitter.com/hrg5w5kpfq — Patryk Wachowiec (@PatrykWachowiec) December 19, 2019

Gdzie byli państwo posłowie, gdy miało miejsce najważniejsze, jak dotąd, głosowanie w tej kadencji Sejmu ws. skreślenia z porządku obrad ustawy kagańcowej? Jaja sobie robicie?! Warto ich tutaj zawołać i zapytać, bo to jest jakiś skandal pic.twitter.com/fjQIne9TxV — Patryk Wachowiec (@PatrykWachowiec) December 19, 2019

Internauci zwracają uwagę, że dzień po protestach ws. ustawy dyscyplinującej sędziów, opozycja nie była w stanie zmobilizować się, by wygrać głosowanie.

Pani poseł @joannakluzik. Gdzie Pani była, gdy bylo głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad ustawy represyjnej?

Wyprowadzacie ludzi na ulicę, a sami nie przychodzicie na głosowania?

To jest skandal. pic.twitter.com/6FYrro7y5U — Mateusz Chrząszcz (@Chaszczyk) December 19, 2019

Andrzej Rozenek (Nowa Lewica), jeden z posłów nieobecnych na głosowaniu, przeprosił i dodał: "Byłem przekonany, że głosowania będą później. Tak wynikało z informacji, jaką otrzymałem".

Przepraszam, byłem przekonany że głosowania będą później. Tak wynikało z informacji jaką otrzymałem. pic.twitter.com/W9B9PSWltQ — Andrzej Rozenek (@ARozenek) December 19, 2019

Posłom Lewicy, którzy nie zagłosowali, grożą konsekwencje: od nagany przez upomnienia po kary finansowe.

Złożony w ubiegłym tygodniu projekt PiS zakłada wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym. Projekt nakłada na sędziów i prokuratorów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska, w jakich stowarzyszeniach działają oraz o ewentualnie prowadzonych portalach - nawet anonimowo lub pod pseudonimem.

W projekcie zwiększono zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych; znaczna część projektu, to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu. "Przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy polityczne, w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytyka podstawowych zasad ustroju RP" - głosi projekt.

Kolejny pakiet zmian dotyczy Sądu Najwyższego. Chodzi m.in. o poszerzenie kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN o rozstrzyganie spraw w przypadku procesowego kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnienia do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Projekt wprowadza też zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN.

ml/wka/ polsatnews.pl, PAP