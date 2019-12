PiS chce odwołania Biejat ze stanowiska szefowej Komisji Polityki Społecznej. "Nie ma podstaw"

Magdalena Biejat (Lewica) oświadczyła, że nie ma żadnych podstaw do odwołania jej ze stanowiska szefowej Komisji Polityki Społecznej, czego chcą posłowie PiS. Podkreśliła, że wniosek o jej odwołanie będzie "kolejnym gwałceniem dobrego obyczaju sejmowego i zasad demokracji".

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała wcześniej, że posłowie PiS złożyli wniosek do szefowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o zwołanie posiedzenia i dokonanie zmian w prezydium komisji, w tym na stanowisku przewodniczącego.

- Posłowie są w Sejmie po to, żeby pracować tymczasem poseł Biejat dotychczas nie zwołała posiedzenia komisji. Dlatego grupa posłów PiS zasiadających w komisji zdecydowała się na złożenie wniosku do przewodniczącej o zwołanie posiedzenia - powiedziała Czerwińska.

Wniosek nie wpłynął

Biejat powiedziała, że żaden wniosek nie wpłynął jeszcze do sekretariatu komisji. Dodała, że jeśli wniosek wpłynie, będzie procedowany, ale wyraziła nadzieję, że to się nie wydarzy, bo "byłoby to kolejne gwałcenie dobrego obyczaju sejmowego i zasad demokracji".

- Podkreślam, że nie ma żadnych podstaw do odwołania mnie ze stanowiska szefowej Komisji Polityki Społecznej, która zebrała się w tej kadencji już trzy razy - stwierdziła Biejat.

25 "za", 3 "przeciw"

Obecnie obok Biejat, która jest przewodniczącą, w prezydium Komisji Polityki Społecznej i Rodziny jako jej wiceszefowe zasiadają dwie posłanki opozycji: Marzena Okła-Drewnowicz (KO) i Agnieszka Ścigaj (PSL-Kukiz'15) oraz dwie PiS - Urszula Rusecka i Teresa Wargocka.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, Biejat od czasu złożenia wniosku ma 30 dni na zwołanie posiedzenia komisji, w przeciwnym razie zrobi to marszałek Sejmu.

Biejat została wybrana na szefową komisji w połowie listopada. Jej kandydaturę poparło wówczas 25 posłów, przeciw było trzech, czterech wstrzymało się od głosu.

pgo/ PAP