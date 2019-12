"Najwyższe kary finansowe" w KO. Za nieobecność na głosowaniu ws. zmian w sądach

O karach finansowych dla posłów KO, którzy nie przyszli na głosowanie ws. ustaw dyscyplinujących sędziów, Borys Budka poinformował na Twitterze.

Na wniosek rzecznika dyscyplinarnego nieobecni na porannych głosowaniach posłowie klubu @KObywatelska zostali ukarani przez Kolegium Klubu najwyższą karą finansową. — Borys Budka (@bbudka) December 19, 2019

Otrzymają je Joanna Kluzik-Rostkowska, Jagna Marczułjtis-Walczak, Grzegorz Napieralski, Paweł Poncyliusz, Witold Zembaczyński, Tadeusz Zwiefka, Jerzy Borowczak, Joanna Frydrych, Tomasz Kostuś, Jerzy Hardie-Douglas i Gabriela Lenartowicz.

"Z powodów rodzinnych musiałam pilnie wrócić na noc do domu. Wczoraj wieczorem zgłaszałam w Klubie, że nie mogę być rano na 10 w Sejmie. Uważam, że ustawa kagańcowa nie powinna być nigdy uchwalona" - tłumaczyła Jagna Marczułajtis-Walczak.

Z powodów rodzinnych musiałam pilnie wrócić na noc do domu. Wczoraj wieczorem zgłaszałam w Klubie, że nie moge być rano na 10 w Sejmie. Uważam, że ustawa kagańcowa nie powinna być nigdy uchwalona. — Jagna Marczułajtis-Walczak (@JagnaMarczulajt) December 19, 2019

Z kolei Paweł Poncyliusz przyznał, że jego nieobecność to "błąd".

"Bardzo przepraszam wszystkich (...) Zostałem ukarany przez klub KO karą finansową 1000 zł. Mam nadzieję, że więcej mi się takie spóźnienie nie zdarzy. Dołożę wszelkich starań być jeszcze bardziej sumienny w obecności na głosowaniach" - stwierdził.

"Opozycja w takich sytuacjach musi być zmobilizowana"

Budka dodał później, że "będzie to przestrogą dla tych, którzy dłużej śpią, czy mają inne obowiązki".

- W takich sytuacjach opozycja bez względu na to, czy to jest klub Lewicy, PSL czy KO, musi być zmobilizowana. My - jako klub KO - pokazaliśmy, że natychmiast reagujemy - mówił.

Dodał, że podczas debaty nad projektem PiS mają być obecni wszyscy posłowie KO z wyjątkiem trzech osób, które przedstawiły usprawiedliwienie. - Cała reszta ma być gotowa, ma być podczas tej debaty - stwierdził.

Budka liczy na to, że każda z osób z opozycji, bez względu na opcję polityczną "będzie w stanie przeprosić tych wszystkich, którzy wczoraj wspierali opozycję, wspierali walkę o wolne sądy".

- Takie słowo przepraszam z ust tych, których nie było po prostu jest elementarną przyzwoitością - mówił Budka, nawiązując do środowych protestów przeciw zmianą w sądownictwie.

PSL: część posłów nie przyszła, bo przedłużyło się posiedzenie zespołu parlamentarnego

Decyzji o ewentualnych konsekwencjach nie podjął jeszcze klub PSL-Kukiz'15.

- To będzie decyzja Prezydium Klubu. U nas sytuacja wynikała z tego, że przedłużyło się posiedzenie zespołu parlamentarnego pod przewodnictwem Jarosława Sachejki. Druga rzecz to kwestia osobista wielu posłów, których nie było także na porannym posiedzeniu klubu, bo nie zdążyli dojechać - powiedział polsatnews.pl Miłosz Motyka, rzecznik klubu ludowców.

Z ramienia PSL-Kukiz'15 nie zagłosowali Paweł Kukiz, Piotr Zgorzelski, Jarosław Sachajko, Urszula Pasławska, Dariusz Kurzawa, Jolanta Fedak, Dariusz Klimczak, Zdzisław Siekierski i Radosław Lubczyk.

Rozenek (Nowa Lewica): myślałem, że głosowania będą później

Nie wiadomo także, co czeka nieobecnych na głosowaniu posłów Nowej Lewicy. Jeden z nich, Andrzej Rozenek, tłumaczył: "Byłem przekonany, że głosowania będą później. Tak wynikało z informacji jaką otrzymałem".

Na Twitterze opublikował też zdjęcie harmonogramu posiedzenia Sejmu.





Przepraszam, byłem przekonany że głosowania będą później. Tak wynikało z informacji jaką otrzymałem. pic.twitter.com/W9B9PSWltQ — Andrzej Rozenek (@ARozenek) December 19, 2019

"Moja absencja wraz z podaniem przyczyn- pobyt w szpitalu, zgłoszona została do prezydium Klubu Parlamentarnego Lewicy w poniedziałek" - napisała na Twitterze Katarzyna Kotula.

Drodzy i drogie wyborczynie, pytacie o powód mojej nieobecności na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu i w głosowaniu Moja absencja wraz z podaniem przyczyn- pobyt w szpitalu, zgłoszona została do prezydium Klubu Parlamentarnego Lewicy w poniedziałek . #Szpital — Katarzyna Kotula (@KotulaKat) December 19, 2019

"Proszę Państwa, nie zdążyłem dziś na głosowanie w Sejmie. Ze względów losowych dotarłem na Wiejską 5 minut po czasie. Głosowanie dotyczyło porządku obrad (nie ustawy). Propozycja zmian weszła wczoraj o 23 14. Niezależnie od powodów powinienem jednak być na sali. Przepraszam" - wyjaśnił Maciej Gdula.

Proszę Państwa, nie zdążyłem dziś na głosowanie w Sejmie. Ze względów losowych dotarłem na Wiejską 5 minut po czasie. Głosowanie dotyczyło porządku obrad (nie ustawy). Propozycja zmian weszła wczoraj o 23 14. Niezależnie od powodów powinienem jednak być na sali. Przepraszam. — Maciej Gdula (@m_gdula) December 19, 2019

Nieobecni posłowie Nowej Lewicy to także Magdalena Biejat, Maciej Gdula, Anna Maria Żukowska, Andrzej Szejna, Katarzyna Ueberhan, Katarzyna Kotula, Maciej Kopiec i Andrzej Szejna.

W czwartek Sejm zajął się projektem PiS dotyczącym zmian w ustawach sądowych. Opozycja chciała zablokować przeprowadzenie I czytania projektu, ale zabrakło jej dziesięciu głosów. W głosowaniu nie wzięło udziału 27 posłów KO, Lewicy i PSL-Kukiz15.

