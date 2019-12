"Palimy się ze wstydu. Ci parlamentarzyści powinni stanąć przed Sejmem i przeprosić"

- To wielki wstyd dla tych parlamentarzystów. Najgorsze jest to, że to my, posłowie, którzy głosowali, palimy się ze wstydu, a nie ci, których nie było. Gdy czytam ich oświadczenia, to tak jakby nic się nie stało - mówił w "Polityce na Ostro" Dariusz Joński (Koalicja Obywatelska). Z kolei Jan Strzeżek (Porozumienie) przyznał, że "ubawił się" czytając tłumaczenia nieobecnych posłów opozycji.