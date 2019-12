"System ma służyć przyszłym rządom" vs. "PiS musi złamać sędziów". "Polityka na Ostro"

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Zakłada on m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz zadziałania o charakterze politycznym.

W wydanym we wtorek oświadczeniu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf nawiązując do stanu wojennego, oceniła, że w projekcie "znajdujemy godną kontynuację bezprawia lat 80. minionego stulecia". Apelowała również aby "zaniechać nienawiści do sędziów i sądów jako broni w walce o władzę".

- Nie wiem co pani prezes ma na myśli. Ja jestem w stanie ten projekt ustawy, jak i naszą reformę tłumaczyć. Ten system ma służyć nie PiS i Zjednoczonej Prawicy tylko każdemu rządowi, który będzie nas reprezentował w przyszłości - mówił Cezary Wąsik w "Polityce na Ostro".

"Ustawa będzie próbowała zreformować sędziów"

- Sądy i sędziowie nie mają służyć żadnym rządom ani żadnym parlamentom tylko służyć ustawom. To będzie kolejna ustawa, która nie będzie reformowała sądownictwa tylko będzie próbowała zreformować sędziów w taki sposób, aby ci służyli rządowi - odpowiedział Jacek Wilk (Konfederacja).

Wilk dodał, że jeśli Polacy chcą, by władza sądownicza broniła ich przed rządem i urzędnikami to sędziowie "muszą mieć komfort bycia kompletnie niezależnymi".

- Wszyscy dobrze wiemy, że nie w tę stronę pójdzie partia rządząca, tylko będzie walka klasowa. "Zwalczyć wroga ludu", którym są sędziowie - podsumował Wilk.

Według Pawła Zalewskiego projekt ustawy złożonej przez posłów Solidarnej Polski ma zapewnić partyjnym działaczom "bezkarność" w zamian za "posłuszeństwo".

- Jarosław Kaczyński faktycznie buduje system bezkarności w zamian za posłuszeństwo. Do tego systemy bezkarności niezbędni są dyspozycyjni sędziowie - mówił poseł KO.

