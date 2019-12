Ksiądz z dolnośląskiej parafii podejrzany o pedofilię. Prokuraturę zawiadomiła kuria

Na dwa miesiące aresztował wałbrzyski sąd księdza Leszka S. - duchownego z parafii w Boguszowie-Gorcach, który jest podejrzany o pedofilię. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła do prokuratury Świdnicka Kuria Biskupia.

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu Marcin Witkowski poinformował w środę, że 61-letni ksiądz został zatrzymany 12 grudnia. - Śledztwo ws. duchownego zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Świdnicką Kurię Biskupią – powiedział prok. Witkowski.

Aresztowany na dwa miesiące

Jak dodał, w zawiadomieniu wskazano troje pokrzywdzonych. - Po przesłuchaniu dwójki z nich prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty utrzymywania kontaktów seksualnych z małoletnimi - powiedział prokurator.

Zarzuty dotyczą okresu od 2002 do 2012 roku. Prokuratura nie informuje, czy S. przyznał się do zarzutów. Na wniosek śledczych sąd aresztował go na dwa miesiące.

Postępowanie kanoniczne

W środę na stronie Diecezji Świdnickiej ukazał się komunikat w sprawie Leszka S., w którym poinformowano, że toczy się postępowanie kanoniczne dotyczące księdza.

"Duchowny został odsunięty od posługi duszpasterskiej, a pokrzywdzonych wsparto pomocą specjalistyczną. Diecezja świdnicka zawiadomiła też organy ścigania o powzięciu wiadomości, mogących uzasadniać podejrzenie popełnienia przez tego duchownego czynów wykorzystania seksualnego małoletnich" - napisał w komunikacie rzecznik prasowy Świdnickiej Kurii Biskupiej ks. dr Daniel Marcinkiewicz.

pgo/ PAP