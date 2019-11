Biskup badał sprawę pedofilii w kościele. Sam jest o nią oskarżany

Biskup Nicolas DiMarzio został wyznaczony przez papieża Franciszka do zbadania przypadków molestowania seksualnego dzieci w diecezji w Buffalo w stanie Nowy Jork. W tym tygodniu do diecezji w New Jersey wpłynęło pismo, w którym to DiMarzio jest oskarżany o molestowanie ministranta w latach 70-tych. Prawnik domniemanej ofiary przygotowuje pozew.