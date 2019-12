Historyczna decyzja dla ofiar molestowania. Franciszek zniósł "tajemnicę papieską"

Jak wyjaśnił Watykan, decyzja Franciszka ma też zapewnić "dobre imię osób zaangażowanych".

Ostatni, piąty punkt wtorkowego dokumentu stwierdza: "Temu, kto zgłasza taką sprawę, kto twierdzi, że został poszkodowany, a także świadkom nie można narzucić zobowiązania do milczenia w kwestiach jej dotyczących".

"Znak otwartości, dostępności i przejrzystości"

Papież podniósł też granicę wieku, poniżej której Watykan uznaje erotyczne zdjęcia danej osoby za pornografię dziecięcą. Dotychczas było to 14 lat, a po zmianie będzie to 18 lat - podało AP.

Oznacza to, że skargi, zeznania i dokumenty postępowania dotyczące przypadków wykorzystywania seksualnego przechowywane w archiwach dykasterii watykańskich, a także w archiwach diecezji, które do tej pory podlegały tajemnicy papieskiej mogą zostać przekazane urzędnikom śledczym poszczególnych krajów, które o to proszą

- To znak otwartości, dostępności, przejrzystości, współpracy z władzami cywilnymi – Andrea Tornielli, stwierdza dyrektor programowy dykasterii ds. Komunikacji.

