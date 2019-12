Coraz więcej kapłanów odmawia nominacji z rąk Franciszka

Około 30 proc. kapłanów, których papież Franciszek wybiera na biskupów, odmawia tej nominacji i jest to wskaźnik trzykrotnie wyższy niż jeszcze 10 lat temu - przekazał w wywiadzie dla hiszpańskiego pisma "Vida nueva" prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet.

- Gdy przybyłem tu (do Watykanu – red.) przed prawie dziesięcioma laty, jeden nominat na dziesięciu nie przyjmował tej decyzji, tłumacząc to względami osobistymi lub innymi. Obecnie jest ich trzech na dziesięciu – powiedział kanadyjski kardynał, który objął to stanowisko 30 czerwca 2010.

Przypuszcza, że być może kandydaci nie czują się na siłach być biskupami, może brakuje im wiary, może mają jakieś trudności w swoim życiu lub wolą nie ryzykować, że wyrządzą jakie szkody Kościołowi.

Kościół potrzebuje dziś "mniej profesorów, a więcej duszpasterzy"

- Są to różne powody, które należy uszanować – dodał kard. Ouellet. Jego zdaniem trzeba to łączyć z "ogólnym kryzysem wiary", jaki przeżywa duża część świata i który przejawia się także "w małżeństwie, życiu konsekrowanym, kapłańskim i w kulturze".

Kardynał-prefekt przedstawił następnie "portret-robota" idealnego biskupa.

- Nie wystarczy podkreślać prawd wiary, gdyż kultura zmieniła się ogromnie w ostatnich 40 latach i należy wejść w nową epokę dialogu – stwierdził rozmówca pisma, zaznaczając, że Kościół potrzebuje dziś "mniej profesorów, a więcej duszpasterzy". Dlatego szuka się obecnie duchownych czujących "zapach owiec", aby "odczuwali empatię" i zainteresowanie "najuboższymi i dalekimi".

- Jeśli troszczymy się bardziej o cierpiących, opuszczonych, biednych, walczących o przeżycie, to cała wspólnota jest w stanie misji i w ten sposób odnawia się dzięki konkretnej miłości – podkreślił 75-letni prefekt Kongregacji ds. Biskupów.

Przyznał, że ciągle jeszcze są "kapłani i biskupi", którzy nie zrozumieli do końca tej sprawy.

- Biedni nie są ideologią dla papieża, ale są czymś ewangelicznym. Jest to misja, wychodząca od miłości i jeśli nie poprzedza jej miłość, to żadne wyjaśnienie nie pomoże, żadne słowo tam nie dotrze – stwierdził kard. Ouellet.

las/ KAI