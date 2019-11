Papież w Japonii: dobrze znamy historię naszych upadków, grzechów i ograniczeń [ZDJĘCIA]

35 tysięcy ludzi było w niedzielę na mszy odprawionej przez papieża Franciszka na stadionie w Nagasaki w Japonii. Mówił wiernym, że miasto to, które przed wiekami było miejscem prześladowań, a także miejscem zrzucenia bomby atomowej, doświadczyło, do czego zdolny jest człowiek.

Msza to kolejny punkt intensywnego programu pobytu papieża w Nagasaki po wizycie w miejscu pamięci ofiar bomby atomowej i oddaniu hołdu japońskim męczennikom z XVI wieku. Franciszek odwiedza kraj, w którym katolicy stanowią mniej niż 1 procent ludności, a w dużej części są to cudzoziemcy.

ZOBACZ: "Człowiek jest wart więcej niż wszystkie informacje świata". Papież w Światowy Dzień Ubogich

Franciszek powiedział: "Dobrze znamy historię naszych upadków, grzechów i ograniczeń".

PAP/EPA/JIJI PRESS Nagasaki, Japonia

"Nagasaki nosi w swej duszy ranę trudną do zagojenia"

- Ale nie chcemy, aby to właśnie determinowało lub określało naszą teraźniejszość i przyszłość. Wiemy, że nierzadko możemy popaść w atmosferę lenistwa, która sprawia, że łatwo i z obojętnością mówimy "wybaw sam siebie" i tracimy pamięć o tym, co to znaczy znosić cierpienie wielu niewinnych - mówił.

Papież podkreślił, że te ziemie doświadczyły, jak rzadko które, "niszczących możliwości, do jakich zdolny jest człowiek".

Uczniowie Jezusa, wyjaśnił, nie mogą pogodzić się ze złem i niegodziwościami.

PAP/EPA/FRANCK ROBICHON Katedra św. Marii, Tokio, Japonia

- Nagasaki nosi w swej duszy ranę trudną do zagojenia, znak niewytłumaczalnego cierpienia wielu niewinnych; ofiar dotkniętych wojnami dnia wczorajszego, ale które także i dziś cierpią z powodu tej trzeciej wojny światowej w kawałkach - oświadczył papież, przywołując często używane przez siebie określenie trwających obecnie różnych konfliktów.

Wierni trzymali chorągiewki w barwach Japonii.

Z Nagasaki Franciszek poleci do Hiroszimy, gdzie przy Pomniku Pokoju odda hołd ofiarom bomby atomowej zrzuconej na to miasto 6 sierpnia 1945 roku. Spotka się z grupą 20 osób, które przeżyły ten wybuch. Wygłosi stamtąd orędzie.

WIDEO - Półnaga aktywistka wskoczyła na stół komisji wyborczej przed Berlusconim Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP