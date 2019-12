Śmierć dwóch osób w woj. lubelskim. Kierowca był pod wpływem alkoholu

Biłgorajscy policjanci wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło dzisiaj w nocy miejscowości Okrągłę (woj. lubelskie). Wstępne ustalenia wskazują, że 35-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, co przyczyniło się do utraty panowania nad pojazdem. W momencie wypadku w samochodzie przebywały jeszcze 2 osoby, które trafiły do szpitala.