Jan Śpiewak prawomocnie skazany. "Nie zapłacę kary nawet, gdybym miał pójść do więzienia"

Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok niższej instancji i uznał Jana Śpiewaka za winnego zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej. Aktywista ma zapłacić 5 tys. złotych grzywny i 10 tys. zł nawiązki. Wyrok jest prawomocny. Śpiewak zapewnił, że w "ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa" nie zamierza go wykonywać.

Córka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego domagała się od miejskiego aktywisty grzywny w wysokości 10 tys. zł i trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Chodzi m.in. o wpis, który Jan Śpiewak opublikował w październiku 2017 r. na Twitterze.

"Boom. Córka ministra Ćwiąkalskiego przejęła w 2010 roku metodą na 118-letniego kuratora kamienice na Ochocie" - brzmiał wpis.

Później aktywista kilkakrotnie powtórzył zarzuty wobec prawniczki na kolejnych konferencjach. Dotyczyły one kamienicy przy ul. Joteyki 13 na warszawskiej Ochocie. Budynek przekazano w prywatne ręce w 2011 roku. ZOBACZ: "Mam nadzieję, że zostanę uniewinniony". Rozprawa Śpiewaka odroczona

Obie strony wniosły apelacje

W połowie stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia orzekł, że stołeczny działacz miejski Jan Śpiewak jest winny zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej i zasądził, że ma zapłacić 5 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy nawiązki na rzecz Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej. Uzasadnienie wyroku było niejawne. Apelacje wniosły obie strony.

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok niższej instancji. Uzasadnienie wyroku jest niejawne.

- To niedopuszczalne. Nie zapłacę tej kary nawet, gdybym miał pójść do więzienia - powiedział Jan Śpiewak po ogłoszeniu wyroku dla Polsat News.

- Myślę, że fakt wyłączenia jawności uzasadnienia wyroku jest najlepszym dowodem tego, że jest to wyrok polityczny, że jest to przemoc sądowa, wręcz przestępstwo sądowe - zapewnił. Miejski aktywista poinformował, że wystąpi do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie.

"Przegrałem. Sąd uczynił mnie kryminalistą. Za obronę słabszych, za obronę sprawiedliwości. Za ujawnienie, że córka ministra Ćwiąkalskiego brała udział w nielegalnej reprywatyzacji kamienicy na Ochocie jako kurator 120-latka. Jestem jedyną osobą skazaną już dwukrotnie prawomocnym wyrokiem w związku z afera reprywatyzacyjna" - napisał Śpiewak na Facebooku.

Aktywista dodał, że 10 tys. złotych nawiązki, które ma zapłacić traktuje jak "splunięcie w twarz ofiarom reprywatyzacji". "Jeśli będę musiał iść do więzienia w tej sprawie niech tak się stanie. Może to obudzi sumienia ludzi" - zaznaczył.

