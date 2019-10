Reprywatyzacja w Warszawie. Burza po wyrokach. Rabiej i Kanthak w "Wydarzeniach i Opiniach"

Już kilkanaście decyzji komisji weryfikacyjnej zostało uchylonych przez WSA. Zadowolenie z takich rozstrzygnięć wyraził wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, były członek komisji. Wzbudziło to wiele negatywnych komentarzy. W poniedziałek Rabiej będzie gościem Bogdana Rymanowskiego w programie "Wydarzenia i Opinie". Wraz z nim w studiu zasiądzie Jan Kanthak, były rzecznik ministra sprawiedliwości.

"Bezprawnych działań przestępców nie da się naprawić bezprawnymi działaniami Komisji Weryfikacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił cztery decyzje Komisji Weryfikacyjnej w sprawach nieruchomości przy Nabielaka, Skaryszewskiej i Mokotowskiej. WSA rozpatrzył do tej pory 21 spraw, z czego aż 17 decyzji Komisji uchylił. Warszawie zależy na tym, by uzyskane w nielegalny lub przestępczy sposób nieruchomości wróciły do miasta, a sprawcy przestępstw - zostali ukarani" - napisał na Facebooku Rabiej po wyroku WSA.

Jak dodał, "szanujemy wszystkie dotychczasowe orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyroki WSA wskazują, że Komisja Weryfikacyjna popełniło mnóstwo błędów prawnych przy podejmowaniu decyzji, i sąd to jasno wytknął Komisji".



"Rabiej zasiadł w Komisji Weryfikacyjnej od początku jej istnienia. Wypromował się na niej i wzbogacił o dziesiątki tysięcy złotych. Więcej: głosował za decyzją komisji w sprawie Nabielaka wraz ze wszystkimi innymi członkami komisji!! Rabiej oddaj pieniądze, które zarobiłeś w tej »bezprawnej« i »prawnej amatorszczyznie«. Oddaj je na rzecz ofiar reprywatyzacji, którym dzisiaj blokujesz wypłatę odszkodowań" - napisał z kolei Jan Śpiewak, aktywista miejski, zaangażowany ws. reprywatyzacji w Warszawie.



