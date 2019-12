Grodzki: zgłoszą się jeszcze nowi kandydaci na przewodniczącego PO

- Znam panią marszałek i powiem wprost: nie doceniacie siły kobiet, a szczególnie siły Kidawy-Błońskiej. Przekonacie się w kampanii wyborczej o tym, że warto ją ocenić - mówił gość Polsat News pytany o sprawę prawyborów w PO.

- Jaśkowiak napisał nieco ostrzejszy list, ale zestawiając to z atakiem prezydenta na środowisko sędziowskie, to nie jest to walka na noże - powiedział Grodzki odnosząc się do wypowiedzi prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, który zaapelował do koleżanek i kolegów z PO o "zachowanie zwykłej przyzwoitości w popieraniu kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej".

Cecha, której nie ma Jaśkowiak

- Umiejętność powściągania emocji, to cecha, którą powinien mieć przyszły prezydent, a jak widać Jaśkowiak jej nie ma. Ja bym takiego listu nie napisał - dodał.

Bogdan Rymanowski pytał czy prawdziwe są pogłoski, że prezydent Poznania miał zawrzeć układ ze Schetyną. Na jego mocy, za kandydaturę w prawyborach, Jaśkowiak miałby zostać "baronem wielkopolskim". - Snucie takich spekulacji jest zupełnie niepotrzebne. Nie przykładajmy standardów innych partii do Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej. Nie sądzę, żeby te spekulacje oparte były na prawdzie - mówił marszałek Senatu.

Walka o przywództwo w PO

Prowadzący przypomniał, że do walki o przywództwo w PO zgłosili się dotychczas Bogdan Zdrojewski, Borys Budka i Joanna Mucha.

- Według mojej wiedzy zgłoszą się jeszcze inni kandydaci. Ja nie wystartuję, podjąłem się misji w Senacie i mam zamiar ją zrealizować. Wybory w PO się jeszcze nie rozpoczęły, bo najpierw musimy zakończyć prawybory - mówił Tomasz Grodzki.

- PO ma bardzo bogate zaplecze intelektualne. To nie jest tylko kwestia przewodniczącego - dodał.

- Nie potrafię zrozumieć za jakie grzechy cierpią tak bardzo porządni ludzie, sędziowie, którzy są odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości - mówił pytany czy zgadza się z premierem, który zaapelował do sędziów, aby "zaprzestali wygłaszać oświadczenia o powstrzymaniu się od czynności orzeczniczych".

Zdaniem Grodzkiego, trójpodział władzy to "delikatny trójnóg, na którym płonie ogień demokracji", a "sędziowie bronią się w sposób niezwykle wyważony".

Grupa robocza ds. nowej ustawy o KRS

- Nie uważam tak - mówił marszałek Senatu pytany o to czy jego zdaniem w sądownictwie "utrzymuje się stary układ". - Powołałem w Senacie grupę roboczą do opracowania nowej ustawy o KRS zgodniej z wytycznymi TSUE. Ustawa będzie gotowa z początkiem stycznia, kiedy SN wyda orzeczenie we wszystkich sprawach, do których został zobowiązany. Ten zespół jest mocno zaawansowany - poinformował.

Na pytanie, na czym będzie polegała zmiana w tej ustawie marszałek Senatu powiedział, że przede wszystkim na pewnej równowadze między powoływanymi kandydatami ze strony polityków, jak i ze strony środowiska sędziowskiego

bas/msl/ Polsat News