Szwedzi zamykają islamską szkołę. Ryzyko "radykalizacji dzieci"

Abdela Nassera el Nadi, głównego mentora szkoły Vetenskapskolan w Göteborgu, aresztowano za salafizm (ruch religijno-polityczny w łonie islamu sunnickiego postulujący odrodzenie islamu przez powrót do jego pierwotnych źródeł) oraz powiązania z trzema radykalnymi imamami, którzy zostali aresztowani na początku maja. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Säpo) uznała, że stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Sweden: Swedish intelligence service has arrested Abdel Nasser El Nadi, the head mentor of the school called "Vetenskapskolan'' located in #Gothenburg.



Reason given for arrest was "Salafism" + having connections with the other 3 imams who were arrested earlier this month. pic.twitter.com/CgqZOPsy5P