Na granicy z Ukrainą zatrzymano 300 paczek z darami. Teraz trafią do potrzebujących w Polsce

Paczki z darami, których transport na Ukrainę wstrzymano na przejściu w Medyce na początku tygodnia, trafią do osób potrzebujących z Otwocka - poinformowali w czwartek wolontariusze ze szczecińskiego Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. Dary miały trafić m.in. do polskich rodzin z Iwano-Frankiwska.

- Około dwustu paczek zostanie w piątek przekazanych osobom potrzebującym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - poinformowała w czwartek wolontariuszka ze Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera Aleksandra Cieśla.

ZOBACZ: Żyją za mniej niż 8 zł dziennie. Raport Szlachetnej Paczki o biedzie

Bus ze Szczecina, wiozący około 300 paczek z artykułami spożywczymi, chemią gospodarczą, a także wózkami dla dzieci i chodzikami, zatrzymali w poniedziałek ukraińscy strażnicy graniczni na przejściu Medyka-Szeginie. Jak relacjonowali wolontariusze stowarzyszenia, na zgodę Ukraińców czekali przed granicą około siedmiu godzin, po czym zostali poinformowani, że muszą zgłosić przewożone paczki do oclenia. Bus z darami zawrócił do Przemyśla, we wtorek wczesnym popołudniem wolontariusze zdecydowali się przewieźć 10 paczek dla rodzin z Iwano-Frankiwska (dawniej Stanisławowa). W środę część paczek przekazali kombatantom w Polsce.

Prezes Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera Tomasz Sawicki przekazał, że otrzymał informację, iż na stronie internetowej ukraińskiego Urzędu Celnego ma się pojawić specjalny formularz, który ułatwi przewożenie darów. Sawicki nie wykluczył, że stowarzyszenie podejmie w styczniu jeszcze jedną próbę zgromadzenia paczek, pieniędzy na transport i przewiezienia darów dla Polaków mieszkających na Ukrainie.

ZOBACZ: Prześwietlili autobus rentgenem. Znaleźli 2150 paczek papierosów bez akcyzy

W ramach bożonarodzeniowej ogólnopolskiej akcji "Paczka dla Bohatera" od dziewięciu lat są zbierane dary dla kombatantów. W ubiegłym roku wysłano też pierwszy transport paczek na Ukrainę, a w tym roku po raz pierwszy dary zebrano także dla Polaków mieszkających na Litwie.

MSZ zabiera głos

"Wobec pojawiających się informacji o zatrzymywaniu przez służby celne Ukrainy transportów z paczkami świątecznymi, przeznaczonymi dla naszych Rodaków zamieszkałych w tym kraju, MSZ informuje, że w razie zatrzymania takich transportów, na prośbę osób zainteresowanych każdorazowo udzielana jest im przez polską służbę konsularną niezbędna pomoc w kontaktach z funkcjonariuszami służb celnych" - poinformowało w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jednocześnie MSZ przypomina, że przywóz pomocy materialnej o charakterze humanitarnym na terytorium Ukrainy i Białorusi powinien następować w zgodzie z ustawodawstwem tych państw.

W komunikacie MSZ wskazało, że zgodnie z przepisami celnymi Ukrainy, przewóz rzeczy w objętości przekraczającej ilość przeznaczoną na własny użytek podlega obowiązkowej odprawie celnej przy wjeździe na terytorium tego kraju.

W myśl obowiązującego tam prawa zwolnienie z opłat celnych można uzyskać dla dóbr o charakterze pomocy humanitarnej, przeznaczonej wyłącznie dla podmiotów mających status oficjalnych odbiorców pomocy humanitarnej. Rejestr tych odbiorców prowadzony jest przez Ministerstwo Polityki Socjalnej Ukrainy i dostępny jest, wraz z zaleceniami dla darczyńców, pod adresem https://www.msp.gov.ua/timeline/Gumanitarna-dopomoga.html.

Niezbędny pisemny wniosek

Resort dyplomacji przypomina, że odbiorca darów zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do właściwej dla jego siedziby Obwodowej Administracji Państwowej (jeżeli masa towaru nie przekracza 3 ton) lub do Ministerstwa Polityki Socjalnej, o uznanie transportu za pomoc humanitarną. Wwóz może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji ministerstwa lub właściwej administracji obwodowej. Transport podlega kontroli celnej, podobnie jak późniejsza dystrybucja wwiezionej na Ukrainę pomocy.

W przypadku Białorusi - informuje MSZ - do wwozu towarów w ramach międzynarodowej pomocy humanitarnej konieczna jest pisemna zgoda Departamentu ds. Działalności Humanitarnej przy Gabinecie Prezydenta Republiki Białorusi w Mińsku oraz dokument o zwolnieniu przewożonych towarów z podatku. Po uzyskaniu zgody odbiorca towaru na Białorusi, który musi posiadać status osoby prawnej, powinien wypełnić deklarację celną, do formularza której wpisuje się numer ww. zgody, i przedłożyć ją w Urzędzie Celnym.

Procedura przewozu uzależniona jest od wartości, ilości towaru oraz jego rodzaju. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ww. Departamentu ds. Działalności Humanitarnej: http://dha.gov.by/zakonodatelstvo/.

Konsulowie udzielają informacji

Zgodnie z przepisami Prawa konsularnego, polscy konsulowie przekazują zainteresowanym podmiotom polskim informacje o sytuacji i prawie państwa przyjmującego, w tym informacje na temat regulacji celnych, udzielają wsparcia w kontaktach ze służbą celną, a także służą pomocą w przypadku konieczności zapewnienia tłumaczenia w tych kontaktach. Konsulowie udzielają także zainteresowanym podmiotom informacji w zakresie potrzeb środowisk polonijnych w poszczególnych okręgach konsularnych. Wszelkie działania konsulów muszą jednak pozostawać w zgodzie z przepisami prawa obowiązującego w kraju przyjmującym, jak również prawa międzynarodowego.

"W okresie przedświątecznym indywidualni darczyńcy, samorządy, organizacje pozarządowe, Kościoły i wiele innych podmiotów wspomagają potrzebujących darami. W ich zbiórkę włączonych jest wielu ludzi dobrej woli. Szlachetność intencji darczyńców i potrzeby obdarowywanych nie mogą jednak przesłaniać wymogu poszanowania obowiązującego w danym kraju prawa" - podkreśliło MSZ.

Ministerstwo zaapelowało, by za każdym razem zapoznawać się i przestrzegać wymogów formalno-prawnych obowiązujących w kraju, do którego kierowany jest transport z darami. "Jednocześnie, aby zagwarantować, że zgromadzone środki zostaną spożytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zalecamy uprzednią weryfikację autentycznych potrzeb potencjalnych odbiorców pomocy humanitarnej" - dodano.

msl/ PAP