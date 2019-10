Prześwietlili autobus rentgenem. Znaleźli 2150 paczek papierosów bez akcyzy

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, nielegalne papierosy zostały wykryte podczas kontroli autokaru jadącego z Ukrainy do Gdańska. - Pojazd został prześwietlony urządzeniem RTG i po analizie obrazu funkcjonariusze nabrali pewności, że w pojeździe wykonana została specjalna skrytka, w której ukryta jest kontrabanda - dodała.



Aby zamaskować zapach tytoniu, papierosy posypane zostały pieprzem i skropione octem. Jednak to nie pomogło i funkcjonariusze dotarli do konstrukcyjnej skrytki nad tylnym kołem pojazdu, w której znajdowało się w sumie 2150 paczek papierosów.



Jak podkreśliła rzeczniczka, do próby przemytu przyznało się dwóch obywateli Ukrainy. - To 43-letni i 48-letni kierowcy autokaru. Obydwaj mężczyźni poniosą odpowiedzialność w ramach wszczętego postępowania karnego skarbowego. Na poczet grożącej kary grzywny, obydwaj wpłacili po 10 tysięcy złotych - powiedziała.



Konsekwencją przemytu jest także zatrzymanie autokaru oraz skierowanie wniosku przez Służbę Celno-Skarbową do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemców do powrotu do kraju.



Chabowska podała, że od początku tego roku do sierpnia funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu m.in. 10 mln sztuk papierosów, blisko 2 tony tytoniu, 52 tys. litrów alkoholu czy 31 tys. litrów paliwa.

