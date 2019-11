Żyją za mniej niż 8 zł dziennie. Raport Szlachetnej Paczki o biedzie

Pani Emilia podsmaża suchy chleb na patelni, a je dopiero wtedy, kiedy czuje, że robi się jej słabo. Maciek marzy, by kiedyś iść z mamą do kina, a pan Staszek wciąż myśli o butach na zimę. Dziennie mają do wydania kilka złotych, zamiast prysznica miskę, na leki ich nie stać, choć przewlekle chorują. Te historie łączy jedno - usłyszeli je wolontariusze Szlachetnej Paczki. W 2019 roku, w Polsce.

Szlachetna Paczka opublikowała raport dotyczący biedy w Polsce. "Raport o biedzie nie powstał, aby kogokolwiek zaskoczyć. Pokazuje dane i liczby, które są powszechnie dostępne. Te historie dzieją się wokół nas, często za ścianą, ale robimy wszystko by je omijać" - piszą autorzy opracowania.

Skraje ubóstwo

Według tego raportu w 2018 roku ponad 2 mln Polaków - w tym prawie pół miliona dzieci - żyło w skrajnym ubóstwie. To ponad 400 tys. więcej osób niż w roku 2017. Ludzie ci mieli na przeżycie nie więcej, niż 19 zł dziennie.

W co czwartej rodzinie odwiedzanej przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki średni dochód nie przekraczał 8 zł na dzień. Pani Janina i pan Staszek dziennie mogą wydać 3,3 zł.

Trudna jest również sytuacja osób starszych i samotnych. Według danych z raportu w ciągu dwóch ostatnich lat liczba seniorów żyjących w ubóstwie wzrosła o ponad 60 tys.

7 segmentów biedy w Polsce

Raport opiera się na ogólnopolskich badaniach dotyczących biedy oraz danych zebranych przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki.

"W tym roku twórcy raportu korzystając z tak ogromnej bazy wiedzy własnej oraz monitorując najnowsze badania (...) opisali siedem głównych segmentów ubóstwa w Polsce oraz wskazali, kto w 2019 roku jest najbardziej narażony na życie w ekstremalnej biedzie. Wśród nich znaleźli się mieszkańcy wsi, chorzy oraz niepełnosprawni, seniorzy, a nawet dzieci i młodzież narażone na tzw. biedę dziedziczoną"- wskazują autorzy raportu.

"W 2018 roku w skrajnym ubóstwie żyło w Polsce prawie pół miliona dzieci. Niektórzy nie muszą popełniać błędów, by popaść w biedę. Czasami wystarczy znaleźć się w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie - już w chwili urodzenia" - dodają.

O czym marzą? Jak żyją?

Na raport składają się m.in. konkretne przypadki, na które natknęli się wolontariusze Szlachetnej Paczki. Autorzy ostrzegają: "w to nie uwierzysz".

"By mieć co jeść, podsmaża na patelni suchy chleb. Podjada go ukradkiem, dopiero gdy czuje, że zaczyna się jej robić słabo. Na imię ma Emilia."

"Z kolei Maciek nie może się doczekać dnia, gdy wreszcie pójdzie z mamą do kina. Jak dotąd nigdy im się to nie udało."

"Najbardziej przydałaby mi się maść przeciwbólowa, ale jest droga, szkoda mi na nią pieniędzy. I herbata na nerki. A z czego bym się ucieszyła? Jakbym już nie była głodna" - pisze inna podopieczna Szlachetnej Paczki.

"Choć teraz bardziej przydałaby mu się kabina prysznicowa - ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie korzystać z wanny. Marzy o tym, by, gdy go zabraknie, dobrzy ludzie zajęli się jego dzieckiem" - opisuje organizacja marzenia ubogiej osoby.

"Pan Staszek, kiedyś murarz, oddycha tylko dzięki temu, że do szyi ma wstawioną rurkę. Przydałyby mu się buty na zimę", "na pytanie o największe marzenie, pani Ula odpowiedziała, że chciałaby trafić do domu pomocy społecznej" - to kolejne cytaty, które organizacja zamieszcza na swojej stronie.

Jak pomaga Szlachetna Paczka?

Szlachetna Paczka pomaga już blisko 20 lat. "Istnieje po to, by dawać impuls do zmiany. Cel, jaki sobie stawiamy, jest trudny: chcemy, by ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji odzyskali siłę i sprawczość i zaczęli radzić sobie sami. Nie wyręczamy ich, bo w dłuższej perspektywie niczego by to nie zmieniło." - piszą autorzy raportu.

Jak dotąd organizatorzy wytypowali co najmniej 21 tys. rodzin i osób, które mogą w tym roku potrzebować pomocy materialnej i niematerialnej. Połowę z nich już odwiedzili. Zgodnie z zapowiedziami wolontariusze jeszcze przez najbliższe tygodnie będą odwiedzać rodziny.

Z internetowej bazy każdy zainteresowany może wybrać jedną, lub więcej, rodzin lub osób samotnych, i przygotować dla niej świąteczny prezent. Potrzebujący otrzymają dary w "weekend cudów", podczas finału XIX edycji Szlachetnej Paczki - 7 i 8 grudnia.

W zeszłym roku w działania organizacji włączyło się ponad 635 tys. osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej rodzinom w potrzebie przekroczyła 47 mln zł.

W niesienie pomocy angażują się również osoby publiczne. W zeszłym roku Szlachetną Paczkę tworzyli m.in. sportowcy - reprezentanci Polski w piłce nożnej, znani siatkarze, tacy jak Andrzej Wrona, siostry Radwańskie, Joanna Jędrzejczyk czy aktorzy - jak Olga Frycz.

