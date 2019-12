Dzieci czekały do 23:00, ale Mikołaj nie nadjechał. Autokar z prezentami utknął na granicy z Ukrainą

Blisko tysiąc paczek dla polskich dzieci z Ukrainy, które przygotowała tarnowska młodzież nie trafiło do adresatów, bo nie zgodziły się na to ukraińskie służby graniczne. Autokar zawrócono na przejściu w Medyce. W jednej ze szkół, dzieci czekały na do godz. 23, bo nie wierzyły, że Mikołaj do nich nie przyjedzie. Dla nich to był coroczny rytuał.