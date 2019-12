Polacy w Google. Jakich informacji szukaliśmy najczęściej w 2019

Podsumowanie Google’a "Rok w wyszukiwarce" uwzględnia 6 kategorii. Pierwszą z nich tworzą hasła najszybciej zyskujące na popularności. Najwięcej zainteresowania wzbudził strajk nauczycieli, który miał miejsce zeszłej wiosny.

Kolejne popularne wyszukiwania dotyczyły dwóch tragicznych śmierci, do których doszło w 2019 r.: Piotra Woźniaka-Staraka oraz Pawła Adamowicza. Optymistycznym akcentem na tej liście zaznaczyła się Olga Tokarczuk, która uplasowała się na piątym miejscu kategorii.

Google, pomóż! Czyli w poszukiwaniu ważnych odpowiedzi

Dwie kategorie, w których najczęściej pojawiają się różnego rodzaju "michałki", podsumowują frazy zaczynające się od zaimków pytajnych. W tym roku w podsumowaniu znalazły się "Jak…" oraz "Co to jest…". Poza poszukiwaniem instrukcji głosowania w wyborach i rozliczania PIT-ów internauci pytali także o sposób gotowania grzybów, bobu czy botwiny.

W poszukiwanych definicjach królował "escape room" - skok popularności tego hasła przypadł na początek stycznia, kiedy doszło do tragicznego wypadku w koszalińskim pokoju zagadek. Inne frazy szukane według klucza "Co to jest…" bliższe były szeroko pojętym zagadnieniom politycznym i ideologicznym: większość konstytucyjna, PPK, LGBT, apostazja.

Ludzie i kultura

W kategorii "Filmy" królowały produkcje zagraniczne: "Irlandczyk" i "Joker". Rodzimy "Kogel Mogel 3" znalazł się dopiero na 5. miejscu. Widać tu wyraźną zmianę trendu w porównaniu do roku 2018 - wówczas w pierwszej piątce znalazły się aż trzy polskie produkcje.

Wyszukiwanie haseł osobowych miało niezbyt zróżnicowany charakter. Oprócz wspomnianych już Adamowicza i Woźniaka-Staraka poszukiwane były informacji o innych zmarłych, których śmierć odbiła się w tym roku szerokim echem w przekazach medialnych (Dawid Żukowski, Cameron Boyce). Internautów interesowały również młode wokalistki: Alicja Szemplińska i Viki Gabor, a także polska noblistka Olga Tokarczuk.

Najciekawsze wydarzenia

Oprócz wyborów parlamentarnych i europarlamentarnych poszukiwane były również hasała obracające się wokół szkoły. Wpisywane frazy to m.in. strajk nauczycieli, Dzień Edukacji Narodowej czy egzamin gimnazjalny, który w ostatnich latach zawsze znajdował się wśród trendów, a w 2020 zostanie przeprowadzony po raz ostatni.

Widać wyraźną zmianę charakteru wyszukiwań w ciągu ostatniego roku. W poprzednich latach myśli Polaków absorbowały bardziej błahe pytania, jak na przykład "Ile palców ma koń?" lub "Jak pobrać Pokemon Go?".

W 2019 nastąpił duży wzrost zainteresowania sprawami politycznymi, który znalazł odzwierciedlenie w rekordowej frekwencji podczas październikowych wyborów. W przeszłości podsumowania trendów Google’a wykazywały największe zainteresowanie wydarzeniami sportowymi lub kulturalnymi.

"Rok w wyszukiwarce" Google publikowany jest pod koniec każdego roku od 2001, przy czym dane do 2008 udostępniane były w kontekście globalnym. Obecnie wyniki są kategoryzowane według krajów i stanowią interesujące odzwierciedlenie kwestii, które najmocniej absorbują poszczególne społeczeństwa.

