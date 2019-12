W autobusie pękły szyby, na karoserii został ślad. "Prawdopodobnie ktoś strzelał"

Tuż przed zjazdem do zajezdni we wtorkowy wieczór chwile grozy przeżyli pasażerowie miejskiego autobusu w Piotrkowie Trybunalskim. Po tym, jak usłyszeli uderzenia, do wnętrza pojazdu wpadły stłuczone szyby. - Prawdopodobnie ktoś z parku strzelał z wiatrówki - mówi Polsat News Marek Wiśniewski, kierownik stacji obsługi autobusów. Policja szuka sprawcy.