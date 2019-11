Strzelał do ptaków i kotów, potem je zjadał. Złamał zakaz sądu, więc trafił do aresztu

73-latek z Elbląga (woj. warmińsko-mazurskie) strzelał z wiatrówki do gołębi z własnej hodowli, a także przypadkowych kruków i kotów, które znajdował na swojej posesji. Następnie gotował z nich dla siebie posiłki lub karmił nimi psa. Nie zważał na to, że ma sądowy zakaz posiadania zwierząt. W środę trafił do aresztu, gdzie spędzi pięć najbliższych miesięcy.