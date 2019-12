Jest śledztwo ws. oświadczeń majątkowych Mariana Banasia

Wszczęto śledztwo dot. m.in. oświadczeń majątkowych Mariana Banasia - poinformowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku. W piątek wniosek o to złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne, które badało dokumenty złożone przez szefa Najwyższej Izby Kontroli.

CBA poinformowało w piątek, że Marian Banaś mógł "zataić faktyczny stan majątkowy oraz miał nieudokumentowane źródła dochodu".

Biuro skierowało więc do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa NIK. Zawiadomienie to wynikiem kontroli oświadczeń majątkowych Banasia prowadzonej przez Biuro. Do zawiadomienia dołączono protokół kontroli.

- To dobrze, że prokuratura i ewentualnie niezawisły sąd zajmą się sprawą moich oświadczeń majątkowych i skrupulatnie wyjaśnią wszystkie wątpliwości - przekazał wówczas prezes NIK Marian Banaś.

PiS chce dymisji Banasia, KO informacji nt. działań służb specjalnych

Od ubiegłego tygodnia dymisji Banasia domagają się prominentni politycy PiS. Premier Mateusz Morawiecki mówił w piątek, że wnioski z raportu CBA powinny skłaniać prezesa NIK do dymisji.

- Jeśli tak się nie stanie, mamy plan "B" - dodał, ale nie podał szczegółów.

ZOBACZ: Witek o "planie B" ws. Banasia: nie będzie to wymagało zmiany Konstytucji

W piątek na stronach NIK pojawiło się oświadczenie, że nie zapadła decyzja o tym, by Banaś podał się do dymisji.

Śledztwo ws. majątku Banasia wszczęła we wtorek Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Tego samego dnia sejmowy klub Koalicji Obywatelskiej przekazał, że chce, aby szef MSWiA i koordynator specsłużb Mariusz Kamiński przedstawił w Sejmie informację nt. badania oświadczeń majątkowych

- Wiemy, że w dniu, kiedy pan Banaś był powoływany na stanowisko prezesa NIK, pan Kamiński miał pełną wiedzę dotyczącą stanu finansów Banasia - powiedział Sławomir Nitras, poseł KO.

Kamienica Mariana Banasia

We wrześniu TVN podał, że Marian Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego m.in. kamienicę w Krakowie, gdzie mieścił się pensjonat oferujący pokoje na godziny, i że wynajem kamienicy o powierzchni 400 mkw. i dwóch mniejszych, miał przynosić rocznie 65,7 tys. zł dochodu.

Według dziennikarzy, prezes NIK zaniżył w oświadczeniach dochody z wynajmu kamienicy w Krakowie, mowa była także o powiązaniach ze stręczycielami.

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO - Budka: państwo PiS przypomina najgorsze struktury zorganizowanych grup Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ polsatnews.pl, PAP