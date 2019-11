Witek o planie B ws. Banasia: nie będzie to wymagało zmiany konstytucji

- Decyzja o dymisji Mariana Banasia nie wpłynęła. Być może prezes NIK zmieni zdanie, ja czekam. Nie było nigdzie powiedziane, że to musi nastąpić być dzisiaj. Czekamy do następnego tygodnia - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, komentując najnowsze informacje ws. szefa NIK. Dodała, że klub PiS przygotowuje zmiany w ustawie o NIK, na wypadek, gdyby Banaś nie zrezygnował.

Mimo iż władze PiS oczekują złożenia dymisji przez prezesa NIK, a CBA skierowało w piątek do prokuratury zawiadomienie ws. możliwości popełnienia przez niego przestępstwa, Marian Banaś rezygnacji nie złożył.

- PiS stawia na wysokie standardy, stąd liczyliśmy na to, że pan prezes jednak tę rezygnację złoży. Czekamy do przyszłego tygodnia - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Pytana o plan B na wypadek braku dymisji szefa NIK, przekazała, że "mogą zostać przygotowane zmiany w ustawie NIK, na pewno zgodne z konstytucją". - Nie będzie to wymagało zmiany konstytucji - wyraźnie podkreśliła Witek.

- Prezes ma czas do namysłu, to tego, by podjąć właściwą decyzję w świetle tych wszystkich okoliczności, o których wiemy. Cały czas liczę, że podejmie właściwą decyzję - dodała marszałek.

