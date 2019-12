Jarosław Kaczyński po operacji. "Wszystko idzie w dobrym kierunku"

- Zabieg był od dawna zaplanowany, wszystko jest w porządku, wkrótce wróci do pracy - powiedziała w RMF FM Małgorzata Gosiewska, potwierdzając wcześniejsze, nieoficjalne informacje o operacji Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego.

Informacja o tym, że prezes PiS trafił do szpitala obiegła media w poniedziałek. Nie została ona potwierdzona przez polityków PiS - do wtorkowego poranka. Wtedy to wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska zapewniła, że operacja się odbyła i "wszystko idzie w dobrym kierunku".

Według portalu wp.pl, Jarosław Kaczyński przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego.

Zabieg przesuwany od miesięcy

Operację przesuwano od wielu miesięcy, o czym Ryszard Terlecki na antenie Polsat News mówił już w ubiegłym roku.

- Prezes, to z resztą wszyscy widzimy, coraz mocniej angażuje się w kampanię samorządową, natomiast pozostaje problem kolana, jeszcze troszkę utyka, ale muszę uspokoić naszych sympatyków, że żadnych poważnych kłopotów nie ma - przekazał poseł PiS we wrześniu 2018 roku.

- Operacja w przyszłym roku? - zapytał prowadzący program Piotr Witwicki.

- To lekarze to rozstrzygną - odparł Terlecki.

Przypomnijmy, prezes PiS 24 maja 2018 roku trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego w związku z chorobą zwyrodnieniową stawów. W szpitalu spędził 37 dni. Przeszedł wtedy operację kolana.

ac/ rmf24.pl, polsatnews.pl