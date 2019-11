"Koniec opozycji totalnej". Kaczyński zaskoczył w Sejmie

- Po wysłuchaniu oświadczeń partii, podsumowałbym to tak - koniec opozycji totalnej - powiedział we wtorek w Sejmie Jarosław Kaczyński. - Jeśli tak będzie, to będzie to wielki postęp w naszym życiu publicznym, proszę, aby nie były to tylko słowa - dodał prezes PiS.