Kaczyński: misją Polski podtrzymanie tego, co jest fundamentem naszej chrześcijańskiej cywilizacji

W rocznicę katastrofy smoleńskiej prezes PiS dziękował tym, którzy uczestniczyli w Marszach Pamięci i w sposób szczególny tym, którzy je organizowali i - jak zaznaczył - tworzyli w ten sposób "ten swoisty ruch społeczny, ruch obrony podstawowych wartości, na których jest oparta nasza narodowa tradycja, ale także na których oparte jest nasze państwo".

- Zrobiliśmy coś, co powtarzam, przejdzie do polskiej historii i co zasługuje na pamięć. Pamiętajmy o tym i przypominajmy to sobie przynajmniej dwa razy do roku, przynajmniej 10 kwietnia i 10 listopada. Niech ta tradycja trwa - powiedział Kaczyński.

W przeddzień Święta Niepodległości Kaczyński wskazywał, że minął pierwszy rok drugiego stulecia po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

"By zwyciężać, trzeba postępować krok po kroku"

- Przyniósł nam dobre wieści, przyniósł dobrą decyzję społeczeństwa - zmiana, którą wprowadzamy od 2015 r., którą wprowadza PiS i jego sojusznicy może być kontynuowana. Mogą być kontynuowane te wszystkie przedsięwzięcia, które służą społeczeństwu, ale które jednocześnie odwołują się do tych wartości, które były drogie wielu pokoleniom Polaków: do polskiej suwerenności, do niepodległości - mówił Kaczyński w wystąpieniu.

- Stąd szczególne znaczenie jutrzejszego święta, stąd także konieczność spojrzenia na nasze zadania właśnie w świetle tej podstawowej prawdy o tym, że by zwyciężać, trzeba być gotowym do czynu, ale trzeba także różne sprawy przemyśleć, trzeba postępować krok po kroku, trzeba wiedzieć, co najpierw, co potem, trzeba zdawać sobie sprawę, jaka jest realna sytuacja, trzeba umieć na zmianę sytuacji reagować - dodał prezes PiS.

Prezes PiS złożył także kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M z polską delegacją udającą się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych.

Niedzielne uroczystości poświęcone pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej odbywają się w przededniu Święta Niepodległości. W tym roku przypada 101.rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

