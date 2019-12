245 tys. zł - to koszt utrzymania bezdomnego w Szwecji. Większość to uchodźcy. Alarmujący raport

Eksperci alarmują - Szwecji grozi kryzys. Dramatycznie rosną koszty utrzymania osób pozbawionych dachu nad głową. Szacuje się, że państwo wydaje na pomoc każdemu bezdomnemu ok. 600 tys. koron rocznie (blisko 245 tys. zł). Większość bezdomnych to osoby przybyłe do Szwecji, co tylko pogłębia problem, bo do Skandynawii wciąż napływają kolejni uchodźcy. Bezdomność to również spory problem w Polsce.