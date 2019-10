Arteterapia, zajęcia językowe i nowoczesne wzornictwo w... schronisku dla bezdomnych

- Każda decyzja projektowa miała na celu uczynienie schroniska przyjaznym i rodzinnym, przy jednoczesnym zapewnieniu poczucia prywatności wszędzie tam, gdzie to możliwie - powiedziała portalowi Dezeen członkini Holland Harvey Architects. Firma zaprojektowała wnętrza i odpowiada za ich nowoczesny design.

Własna przestrzeń we wspólnym domu



W placówce, która funkcjonuje w Londynie, przygotowano miejsce dla 38 bezdomnych. Każdego dnia w roku przysługuje im darmowe łóżko, śniadanie oraz obiad. Do dyspozycji mają również m.in. zamykaną szafę, ubrania, łazienkę, internet oraz wspólną jadłodajnię i miejsce spotkań.

Massive thanks to everyone who helped us build our beautiful new home. We’re so excited about this new chapter in the life of the shelter - https://t.co/BVSprX2Ql4 pic.twitter.com/mv4keW3huV