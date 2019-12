Protest na warszawskim lotnisku. Kontrolerzy okupują wieżę kontroli lotów

Związkowcy twierdzą, że ich przełożeni próbowali w poniedziałek wręczyć wypowiedzenie szefowi Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa. Ich zdaniem doszło do przepychanki. Na wieży kontroli lotów są kontrolerzy, którzy nie zgadzają się ze zmianami. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że bezpieczeństwo operacji na lotniskach w Polsce jest zapewnione.

Według informacji Polsat News, atmosfera jest na tyle szkodliwa, że osoby obsługujące obecnie ruch lotniczy rozważają zejście ze zmiany, żeby nie popełnić błędu, który mógłby zakończyć się katastrofą lotniczą. Ich decyzja byłaby jednoznaczna z paraliżem największego polskiego lotniska.

Kontrolerzy nie chcą zmian

Związki zawodowe od września skarżą się na nowego kierownika, wysyłali pisma do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do ministerstwa infrastruktury, a w zeszłym tygodniu do premiera.

Od niedzieli na wieży nie ma kierownika zmiany - to była dodatkowo płatna funkcja, której obecnie, w ramach protestu, nikt nie pełni.

- Nie ma zgody, żeby zmieniać dotychczasowy system pracy, system dyżurów. Kontrolerzy muszą być wypoczęci. Ten system, który jest, działa dobrze, a jego zmiana jest fatalnym pomysłem. Nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego dla wprowadzanych zmian - powiedział Polsat News prawnik Piotr Wujec, który jest pełnomocnikiem Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego Warszawa.

Pracownicy, którzy nie pełnili służby, przyjechali w poniedziałek do pracy i zebrali się wieży kontroli lotów. Przebywają w pomieszczeniu wypoczynkowym.

Załoga skarży się na stresy

- Sytuacja na warszawskiej wieży jest napięta z przyczyn niezależnych od kontrolerów ruchu lotniczego. Kilka miesięcy temu jako kierownika warszawskiej wieży prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ustanowił kontrolera zbliżania, czyli z innej jednostki organizacyjnej. Ten kierownik w ciągu kilku miesięcy wygenerował wiele stresów po stronie kontrolerów ruchu lotniczego, wiele konfliktów - powiedział Piotr Wujec.



Według niego 27 listopada zostało skierowane wystąpienie z żądaniami do prezesa PAŻP. Kontrolerzy liczyli, że prezes agencji podejmie z nimi rozmowy w minioną niedzielę.

- Czekaliśmy cały dzień do godz. 24 - powiedział Piotr Wujec. Rozmowy nie zostały podjęte. - W związku z tym zawiadomiliśmy o zaistnieniu sporu zbiorowego - powiedział prawnik.

"W dniu 27 listopada 2019 roku do pracodawcy wpłynęło pismo jednej z kilkunastu działających w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej organizacji związkowych z żądaniami w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami natychmiast zgłosił spór do Państwowej Inspekcji Pracy oraz zaprosił tę organizację związkową do rozmów na dzień 9 grudnia 2019 roku" - poinformował w oświadczeniu Paweł Łukaszewicz rzecznik prasowy PAŻP.

"Pracodawca przekazał w poniedziałek 2 grudnia informację pracownikom o woli dialogu z każdym pracownikiem" - dodał Łukaszewicz.

Powiadamiają premiera w skardze

Jego zdaniem w niedzielę miały miejsce zdarzenia, które wzbudziły niepokój kontrolerów o bezpieczeństwo całego ruchu lotniczego.

- Powiadomiliśmy o tym pana premiera Mateusza Morawieckiego w specjalnej skardze. Dopiero dziś otrzymaliśmy odpowiedź pracodawcy, który moim zdaniem uchylił się od odpowiedzi na wiele naszych pytań. Kontrolerów ruchu lotniczego niepokoi złe zarządzanie - powiedział Wujec.

- Przewodniczący związku kontrolerów lotniska warszawa przyszedł do pracy na 16:30. Gdy był na dole został zaczepiony przez kilka osób z kierownictwa PAŻP, kierownika wieży, prawników, ochroniarzy i jeszcze nie wiadomo kogo, starano mu się wręczyć dyscyplinarne wypowiedzenie - powiedział Piotr Wujec.

Zaalarmowaliśmy kontrolerów, którzy zjechali się na wieżę i teraz tutaj siedzą.

- Kontrolerzy czuja lęk, boją się kierownika, boją się wyjść z tej wieży - dodał prawnik.

Firma sprzątająca z zewnątrz na wieży

W środę 20 listopada "Dziennik Gazeta Prawna" poinformował, że w wieżach kontroli lotów mogą przebywać potencjalnie niebezpieczne osoby. Gazeta podkreśliła, że kontrolerzy ruchu lotniczego uważają, że w Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej brakuje procedur weryfikacji pracowników firm zewnętrznych. Na początku października napisali o tym do odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w kraju szefów MON i MSWiA. MSWiA – zaalarmowane przez kontrolerów - poinformowało o sytuacji ABW.

Według nich pracownicy zatrudniani przez firmy zewnętrzne mają stały dostęp do infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń technicznych i operacyjnych służących zapewnianiu kontroli ruchu lotniczego, również wojskowego. Chodzi o wieże kontroli lotów, ale i jedyną w Polsce salę operacyjną, z której sprawowany jest nadzór nad niebem nad całą Polską.

"Codziennie pracownicy firmy sprzątającej wchodzą na salę operacyjną w asyście ochrony, przy czym w ochronie są przeważnie starsi panowie i kobiety, którzy mają broń. Prawda jest taka, że gdyby któraś z osób sprzątających miała złe intencje, to poradzenie sobie z ochroniarzem nie zajęłoby dużo czasu" - powiedział w rozmowie z gazetą jeden z kontrolerów.

PAŻP odpowiedziała na zarzuty, że nie ma możliwości, aby ktokolwiek, kto przebywa na terenie agencji żeglugi, nie przeszedł weryfikacji bezpieczeństwa.

