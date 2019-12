Autobus stoczył się z mostu w Rosji. Zginęło 15 osób

W niedzielę przed południem doszło do wypadku na drodze ze Sreteńska do Czyty. Autobus wiozący 43 pasażerów zjechał z szosy na moście, przerwał barierki i runął do rzeki Kuenga. Zginęło 15 osób, 18 odniosło rany - podały władze Kraju Zabajkalskiego.