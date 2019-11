Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic. Ranny górnik. Kolejny wypadek w tym samym zakładzie

Jeden górnik został w czwartek rano poszkodowany wskutek wstrząsu w należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Murcki-Staszic w Katowicach – poinformował dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego. To kolejny w tym roku wypadek w tej samej kopalni.

Po wstrząsie, do którego doszło ok. godz. 4:50 w części Staszic tej połączonej kopalni, poszkodowany górnik był transportowany pod szyb w celu wywiezienia na powierzchnię.

Kopalnia poinformowała po wstrząsie o poszkodowanym pracowniku, nie było dotąd informacji o szkodach w infrastrukturze.

Kolejny wypadek w kopalni Murcki-Staszic

W lipcu w tej samej kopalni, w wyniku silnego wstrząsu, zginęło trzech górników, a sześciu zostało rannych.

- To był szok, zapylenie wielkie, nic nie było widać. Czekaliśmy na pomoc. Trochę czasu minęło zanim do nas dotarli. To był bardzo silny wstrząs - powiedział wówczas Mariusz Reguła, jeden z poszkodowanych.

Z kolei drugi ranny górnik Michał wspominał "taki moment, że pomyślał, że zabraknie mu tlenu".

Natomiast w lutym dwóch górników z Murckiego-Staszica zginęło w trakcie pracy niemal kilometr pod powierzchnią ziemi. Prawdopodobnie znaleźli się w atmosferze niezdatnej do oddychania. Nieprzytomnych kolegów znaleźli ich współpracownicy.



Śmierć górnika w Bielszowicach

3 października doszło do silnego wstrząsu w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej.

Zginął wówczas 39-letni elektryk, a dziewięciu innych górników doznało niezagrażających życiu obrażeń, m.in. złamań, stłuczeń i uszkodzeń kręgosłupa. Trzech z nich trafiło do szpitala w poważnym stanie.

