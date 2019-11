Poderżnął gardło 21-latce. W Londynie rzucił się na nożownika

W piątek w Londynie doszło do ataku nożownika. Mężczyzna zabił dwie osoby, a trzy inne ranił. Sprawca ataku na Moście Londyńskim to 28-letni Usman Khan, który wcześniej został skazany za przestępstwa związane z terroryzmem i zwolniony warunkowo z więzienia w ubiegłym roku.

Dzień na wolności

W sieci krąży film, na którym widać, jak grupa mężczyzn powala na ziemię zamachowca z London Bridge.

These fellas are amazing. The terrorist has already killed 2 people, injured others and they chase him down with a whale tusk and a fire extinguisher. He’s wearing a suicide vest which they don’t know is fake.

Incredible. True heroes. #LondonBridge pic.twitter.com/0hduOInM9I