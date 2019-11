Prostytutki i handlarze narkotyków żądali od nich zapłaty. Za wszystkim stał stalker

Walt Gilmore wraz z żoną dziećmi i wnukami mieszka niedaleko Salt Lake City. Rodzina padła ofiarą tzw. "cyberstalkingu". W internecie ktoś zamieszczał ogłoszenia, w których podawano adres ich domu. Niektóre z anonsów dotyczyły zamawiania usług prostytutek lub kupna narkotyków. W innych padały oferty sprzedaży cennych przedmiotów lub prośby do "złotych rączek" o pomoc przy naprawach. Osoby, kontaktujące się w sprawie szczegółów proszono, aby przyjechały pod dom państwa Gilmore.

Zgłoszenia po sprzęt wędkarski i zgubione zwierzęta

Pewnego razu pod dom przyjechała grupa nastolatków, która przebyła ponad 800 kilometrów z Idaho, aby kupić od zaskoczonego pana Gilmore'a sprzęt do wędkowania. Z kolei innym razem do rodziny zgłosił się mężczyzna z problemem medycznym, któremu obiecano transport do szpitala w Portland.

Pod dom przychodziły też osoby, którym uciekły zwierzęta. Stalker zapewniał zrozpaczonych właścicieli, że ich milusińscy się odnaleźli i czekają na nich pod wskazanym adresem. Państwo Gilmore za każdym razem musieli tłumaczyć, że padli ofiarą oszustwa. W sumie przez cały okres uciążliwego nękania, zgłosiło się do nich około 500 osób.

Walter Gilmore w rozmowie z lokalnymi mediami dodaje, że wielokrotnie musiał uspokajać wściekłych kontrahentów, kurierów, prostytutki i alfonsów, którym ktoś w jego imieniu obiecywał przez internet zapłatę. Ostatecznie mężczyzna był zmuszony postawić przed domem znak ostrzegawczy z napisem "wszyscy jesteśmy ofiarami oszustwa" i numerem na policję. Funkcjonariusze i tak musieli interweniować na miejscu ponad 80 razy.

Pomiędzy wizytami kolejnych nieproszonych gości, córka Waltera zaczęła otrzymywać wiadomości e-mail, w których nadawca groził jej i namawiał, aby odebrała sobie życie. "Zrób rodzinie przysługę" - pisał stalker.

Prawie rok zbierania dowodów

W styczniu policja i prokuratura namierzyły głównego podejrzanego w sprawie - 44-letniego Lorena Okamurę mieszkającego w Honolulu na Hawajach. Mężczyznę zatrzymano jednak dopiero w listopadzie po zebraniu wystarczającej liczby dowodów. Jak tłumaczy prokuratura, do kontaktu z "klientami" używał oprogramowania szyfrującego połączenie internetowe.

44-latka aresztowano w piątek - dokonali tego agenci FBI na Hawajach. Mężczyźnie postawiono m.in. zarzuty dot. cyberstalkingu i wysyłania gróźb.

Walter Gilmore przyznał, że jego rodzina zna zatrzymanego. Mężczyzna domyśla się też dlaczego 44-latek nękał rodzinę. Nie ujawnił jednak szczegółów zatargu.

