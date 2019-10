Twierdzi, że jest nękana przez stalkera. Posłanka PO-KO boi się o zdrowie rodziców

- Nękają mnie jacyś panowie z kamerami i z mikrofonem. Kamery są nieopisane, oni nie mają żadnych identyfikatorów. Nie przedstawiają się i próbują ze mną rozmawiać w sposób nachalny, łącznie z nacieraniem na mnie z kamerami - powiedziała posłanka Janyska.

Zaczęłam się bać. Zrobiłam zdjęcie

Parlamentarzystka PO-KO z Piły (woj. wielkopolskie) opowiedziała polsatnews.pl o incydencie, jaki miał miejsce w piątek. Posłanka zauważyła wówczas nieznaną jej osobę przed swoim domem. - Zaczęłam się bać. Zrobiłam zdjęcie, bo nie wiedziałam kto to jest - dodała.

Kończy się długi dzień-od rana o programie, po wielu godzinach powrót do domu i ....-nie,nie odpoczynek. Pod domem dziwny człowiek-nagrywanie,dron zaglądający do domu. Co czuję?zagrożenie,stalking.Dopiero wróciłam z komisariatu policji... pic.twitter.com/xMzpiEJd6b