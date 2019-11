Stalker z Legionowa. Policja zatrzymała 34-latka za groźby i nękanie żony

Do zdarzenia doszło w miniony piątek.

Jak przekazała podkom. Stopińska, do legionowskiej komendy zatelefonowała mieszkanka gminy Jabłonna i poinformował, że jest nękana przez swojego męża, z którym jest w separacji. - Na miejsce skierowani zostali policjanci, którym kobieta dokładnie opowiedziała co się działo w jej życiu, kiedy to mężczyzna nachodził ją w miejscu zamieszkania i niepokoił telefonami - podała policjantka.

"Zaczął ponownie nachodzić kobietę"

Kobieta opowiedziała również funkcjonariuszom, że w małżeństwie dochodziło przemocy fizycznej i psychicznej. Były też groźby pozbawienia życia i zdrowia.

- Policjanci zatrzymali 34-latka, kiedy ten ponownie przyszedł pod dom pokrzywdzonej. Po zgromadzeniu materiału dowodowego śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty dotyczące gróźb karalnych i stalkingu - tłumaczyła podkomisarz.

Dodała, że wobec mężczyzny został zastosowany dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.

- Jednak 34-latek nie wykorzystał szansy, jaką otrzymał od organów ścigania i ponownie zaczął nachodzić kobietę - wskazała rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, która dodała, że mężczyzna znowu został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące.

Grozi mu kara do trzech lat więzienia.

