"Zimy tak się boję". 80-latka mieszka w chacie, która wkrótce może runąć

W maleńkim domu na podlaskiej wsi, mimo iż mamy XXI wiek, jest jak w średniowieczu. Mała chata, w której mieszka 80-letnia pani Leokadia, może w każdej chwili runąć. Do tego warunki w jakich żyje starsza kobieta są naprawdę dramatyczne. W przedświątecznym okresie internauci postanowili zostać świętymi mikołajami i zorganizowali dla pani Leokadii akcję pomocy.

Stojąca we wsi Olszanka na Podlasiu chata 80-letniej pani Leokadii - choć bez wody i ogrzewania - to cały jej świat.



- Tak myślę, jak duży mróz, albo śnieg, to nie wiem co będzie. Abym tylko nie zachorowała, bo jak zachoruję... Choremu to bieda - mówi pani Leokadia Soroka.

Po izdebce hula wiatr



Choć pani Leokadia cieszy się dobrym zdrowiem, to boi się, że nie będzie miała gdzie mieszkać. Niewielka izdebka bez łazienki, po której przez dziurawy dach i nieszczelne ściany hula wiatr, jest w coraz gorszym stanie.



- Zimy tak się boję, no po prostu zimna chałupa jest. Jak się pali, dwa koce wieszam na drzwi, no i - tak jak tu wieje - na okno sobie zawieszę i się siedzi - opowiada 80-latka.

Z emerytury pani Leokadii, po opłaceniu rachunków i wykupieniu lekarstw, zostaje niewiele. Choć 80-latce pomagają, jak tylko mogą, jej dzieci, widoków na remont czy budowę nowego domu nie ma.

Ruszyła zbiórka



Gdy o sytuacji pani Leokadii dowiedziała się Karolina Cichocka, postanowiła ruszyć z pomocą. - Myślę, że to nie jest kwestia remontu tego domu, bo jak widać, stan tego budynku jest bardzo kiepski, więc myślimy bardziej nad innym budynkiem, domkami holenderskimi - wyjaśnia Karolina Cichocka, organizatorka zbiórki pieniędzy na pomoc pani Leokadii.



Tylko dzięki ludziom o wielkich sercach uda się spełnić marzenie 80-latki. Zbiórka wciąż trwa.

