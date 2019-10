Ma 83-lata i jest listonoszką. Nie myśli o emeryturze

Chociaż w pracy ma pod górę... Jekaterina Dzałajewa nie narzeka. Sześć dni w tygodniu pokonuje codziennie 40 kilometrów, roznosząc listy i przesyłki po górskich miejscowościach Osetii Północnej na Kaukazie.

PRZECZYTAJ: 95-latka pieszo dotarła z Włoch na Jasną Górę. "Nie jestem odważna"

Marzenie z dzieciństwa



- Kiedy byłam dzieckiem, powiedziałam sobie, że jak dorosnę, zostanę listonoszką. Ludzie będą na mnie czekali i będą mnie kochać - wyznała Dzałajewa.

To marzenie się spełniło. Pani Jekaterina jest nawet lokalną gwiazdą.

- Szanujemy to, że w takim wieku może jeszcze chodzić po górskich drogach. Nawet dla młodych ludzi nie byłoby to łatwe, a co dopiero dla 83-letniej kobiety - powiedziała kobieta, która uważa się za fankę listonoszki.

"Piszcie listy, a nie maile i smsy"



Kierowcy, widząc na drodze staruszkę obładowaną przesyłkami, chętnie podwożą ją pod wskazany adres. Seniorka czasem odmawia, bo - jak mówi - lubi chodzić.



- Mnie samej jest jakoś lżej, kiedy maszeruję. Doświadczyłam w życiu wielu smutku i taka praca mnie uspokaja. Nie mogłabym siedzieć bezczynnie w domu - przekonuje.

83-latka narzeka jedynie, że pracy ma coraz mniej. Ludzie coraz rzadziej piszą listy, a paczek już nie daje rady roznosić. Dlatego apeluje: "piszcie listy, a nie maile i smsy".

emi/ml/ Polsat News