Pijany samorządowiec kierował samochodem. Odpowiadał za rozwiązywanie problemów alkoholowych

56-letniego Dariusza Duszyńskiego policja zatrzymała w niedzielę, gdy pod wpływem alkoholu kierował samochodem. Miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Odebrano mu prawo jazdy, a za swój czyn odpowie teraz przed sądem.

W gminie Milicz samorządowiec kierował komisją do spraw... rozwiązywania problemów alkoholowych, był też szefem wydziału oświaty, promocji i spraw społecznych.



Duszyński przyznał się do jazdy po pijanemu. Jest "pełen żalu"

W poniedziałek na facebookowym profilu gminy pojawiło się krótkie oświadczenie Duszyńskiego.

"Pełen żalu, a przede wszystkim wstydu informuję, że wczoraj w Żmigrodzie odebrano mi prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Rezygnuję ze wszystkich funkcji publicznych i oddaję się do dyspozycji Burmistrza Gminy Milicz" - napisał.

"Żadnym usprawiedliwieniem nie jest dla mnie fakt, że alkohol spożywałem dzień wcześniej i że nie miałem poczucia nietrzeźwości" - dodał urzędnik.



"Żałuję, wstydzę się; zawiodłem wielu ludzi, którzy mi ufali. Wyciągnąłem wnioski" - dodał, a do wpisu załączył też zdjęcie skierowania do oddziału leczenia uzależnień w szpitalu psychiatrycznym, podpisanego przez lekarza.

W 2017 r. Duszyński protestował przeciwko "zamachowi PiS na sądy powszechne, Sąd Najwyższy i Krajową Radę Sądownictwa". W Miliczu stanął z transparentem "Dość niszczenia państwa prawa".

- Teraz sam podda się pod jego osąd - powiedział "Gazecie Wyborczej" Piotr Lech, burmistrz Milicza.

Samorządowcy pod wpływem

W połowie listopada radni z Piotrkowa Trybunalskiego zapowiedzieli złożenie wniosku o odwołanie Mariana Błaszczyńskiego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta.

Miał on "skandalicznie" zachowywać się podczas jednej z uroczystości i być wówczas pod wpływem alkoholu.



- Panie przy wejściu zwróciły uwagę, że wszedł jakiś pijany facet i trzeba by go wyprowadzić, bo zachowuje się nieelegancko. Powiedziały, że to ten w czerwonym krawacie. Patrzymy, wskazuje na pana przewodniczącego - powiedział Marek Obszarny z "Dziennika Łódzkiego".



Także w listopadzie policjant z Lubina (woj. dolnośląskie) po służbie zatrzymał 44-letniego radnego tego miasta, który pijany prowadził samochód.

Gdy na miejsce przyjechali inni funkcjonariusze z lubińskiej komendy, mężczyzna zaczął być agresywny i nie wykonywał poleceń. Policjanci musieli więc użyć siły.



wka/hlk/ polsatnews.pl, "Gazeta Wyborcza"