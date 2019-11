Radni chcą odwołania przewodniczącego. "Uwłaczał godności pełnionej funkcji"

Marian Błaszczyński uczestniczył w niedzielę w uroczystym śpiewaniu pieśni patriotycznych w Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzkie). Współorganizatorami imprezy byli prezydent miasta i właśnie przewodniczący rady miejskiej.

Przewodniczący wyglądał wówczas na bardzo zmęczonego i zachowywał się w sposób nienaturalny. To wzbudziło zainteresowanie lokalnych dziennikarzy.

- Panie przy wejściu zwróciły uwagę, że wszedł jakiś pijany facet i trzeba by go wyprowadzić, bo zachowuje się nieelegancko. Powiedziały, że to ten w czerwonym krawacie. Patrzymy, wskazuje na pana przewodniczącego - powiedział Marek Obszarny z "Dziennika Łódzkiego". Dziennikarz nagrał zachowanie Błaszczyńskiego.

Na nagraniu widać, jak przewodniczącego rady pod rękę wyprowadzał wiceprezydent miasta.

"Mamy nadzieję, że jest człowiekiem honoru"

Lokalni radni zamierzają złożyć wniosek o odwołanie Błaszczyńskiego z funkcji przewodniczącego rady. - Mamy nadzieję, że pan przewodniczący jest człowiekiem honoru i zrezygnuje z bycia przewodniczącym - powiedział Łukasz Janik, jeden z radnych.

- Nie był wulgarny, no bo przesyłał buziaki, uśmiechy, ale to, że uwłaczał godności pełnionej funkcji, no to się nie da ukryć - dodał Jan Dziemdziora, inny z piotrkowskich samorządowców.

Dziennikarzom "Wydarzeń" nie udało się skontaktować z Błaszczyńskim.

