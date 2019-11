Zatrzymany w aucie, odmówił badania alkomatem, stawiał opór. Radny z Lubina zatrzymany

- Jestem zbulwersowana zachowaniem radnego, przewodniczącą rady miasta jestem od wielu lat i nie pamiętam, żeby doszło wcześniej do podobnej sytuacji" - powiedziała przewodnicząca Rady Miasta.

Policjant po służbie w poniedziałek po południu zatrzymał mężczyznę, którego podejrzewał o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Wezwani na miejsce funkcjonariusze z lubińskiej komendy chcieli przebadać 44-latka alkomatem.

Policja użyła gazu i siły

- Mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i stawiał opór. Policjanci byli zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego - powiedziała polsatnews.pl sp. szt. Sylwia Serafin z KPP w Lubinie.

Według informacji portalu lubin.naszemiasto.pl, policjanci użyli także gazu, by obezwładnić podejrzewanego mężczyznę.

44-latek nie zgodził się na badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Został więc przewieziony do szpitala na badanie krwi.



- Czekamy na wyniki. Może to potrwać ok. miesiąca. Z laboratorium otrzymamy wynik stężenia alkoholu we krwi oraz opinię biegłego - poinformowała oficer prasowa. - Ze względu na to, że mężczyzna jest podejrzewany, a nie podejrzany, nie usłyszał jeszcze zarzutów, po badaniu krwi został zwolniony - dodała.

"Musi ponieść konsekwencje"



Według informacji portalu, podejrzewanym mężczyzną jest jeden z lubińskich radnych PiS.

- Kategorycznie potępiamy takie zachowania, nie ma na to naszej zgody. Jeżeli informacje przekazane przez policję potwierdzą się, radny musi ponieść konsekwencje swoich czynów adekwatne do winy - powiedziała portalowi lubin.naszemiasto.pl przewodnicząca klubu PiS w Radzie Miasta Patrycja Rozmus.

Radny złożył we wtorek rezygnację z członkostwa w klubie PiS.



Za kierowanie pod wpływem alkoholu, mężczyźnie grozi do dwóch lat więzienia. Z prawomocnym wyrokiem na koncie nie będzie mógł sprawować mandatu radnego.

