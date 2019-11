Pijany sędzia miał kierować autem. Grożą mu dwa lata więzienia i utrata immunitetu

W poniedziałek około godz. 17.30 obsługa stacji benzynowej w Wągrowcu powiadomiła policję, iż na stacji był mężczyzna, który prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu i z tej stacji odjechał.

- Na miejsce przybyła policja i z zapisu monitoringu ustalono, iż jest to sędzia sądu rejonowego w Wągrowcu, w związku z czym funkcjonariusze i prokurator udali się do miejsca zamieszkania sędziego. Tam został najpierw poddany badaniu alkomatem. Potwierdziło ono, że znajduje się pod wpływem alkoholu – powiedział Michał Smętkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Śledczy czekają na wyniki badań krwi

Sędziego przewieziono do szpitala w Wągrowcu, gdzie trzykrotnie pobrano mu krew do tzw. badań retrospektywnych. - Posłużą one do ustalenia czy w momencie, gdy sędzia znajdował się na stacji benzynowej był pod wpływem alkoholu - wyjaśnił prokurator.

W tej sprawie ruszyło śledztwo ws. kierowania samochodem pod wpływem alkoholu. Śledczy nie ujawnią wyniku pierwszego badania trzeźwości sędziego przeprowadzonego za pomocą alkomatu.

- Czekamy na wyniki badań krwi. Wtedy będziemy mieć stuprocentową pewność - wyjaśnił Smętkowski.

Rzecznik dodał, że jeżeli wyniki badań krwi sędziego potwierdzą, iż prowadził auto będąc pod wpływem alkoholu prokuratura wniesie o uchylenie mu immunitetu. Za jazdę po pijanemu grozi kara do dwóch lat więzienia.

