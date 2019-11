Komisja Europejska Ursuli von der Leyen. Głosowanie w PE

O 9:00 r. Ursula von Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej, przedstawi swoich kandydatów na komisarzy i omówi z Parlamentem priorytety Komisji. Kandydaci na komisarzy przeszli już pomyślnie wysłuchania poselskie.

Po debacie wszystkie kluby polityczne odbędą wewnętrzne spotkania na temat udzielenia poparcia Komisji Ursuli von Leyen. Głosowanie zostanie poprzedzone oświadczeniami szefów klubów politycznych.

Polak komisarzem ds. rolnictwa



W skład nowej Komisji Europejskiej wchodzi Janusz Wojciechowski, który obejmie tekę komisarza UE ds. rolnictwa.



- To, że potrafiłem dotrzeć do europosłów z przekazem, że trzeba bronić konkurencyjności rolnictwa w Europie, a z drugiej strony rolnictwo musi być przyjazne środowisku, zostało przyjęte bardzo dobrze przez całą komisję rolnictwa PE - mówił polski polityk po tym, jak uzyskał "zielone światło" od koordynatorów komisji na objęcie stanowiska.

Konferencję prasową przewodniczącego Parlamentu Davida Sassoliego i nowo wybranej przewodniczącej Komisji von Leyen zaplanowano na 13:30.



Oto jak kształtowało się poparcie posłów dla kolejnych Komisji i ich przewodniczących od 1995:

10.2014: Jean-Claude Juncker 423 głosy za – 209 głosy przeciw - 67 osób wstrzymało się od głosu (łączna liczba posłów do PE w 751 r.)

02.2010 José Manuel Barroso 488-137-72 (całkowita liczba posłów do PE - 736)

11.2004 José Manuel Barroso 478-84-98 (całkowita liczba posłów do PE - 732)

09.1999 Romano Prodi 510-51-28 (całkowita liczba posłów do PE - 626)

01.1995 Jacques Santer 417-104-59 (całkowita liczba posłów do PE - 567)

