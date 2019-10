"Równe dopłaty dla rolników jednym z pierwszych zadań Wojciechowskiego"

Szef rządu dodał, że Wojciechowski zajmie się też "zbudowanie długofalowych wizji i strategii, które będą odpowiadały warunkom gospodarki polskiej, naszym potrzebom społecznym i szansom".

- Bo przed polskim rolnictwem stoją wspaniałe szanse rozwojowe. I to, że za to zadanie będzie odpowiedzialny Polak, polski komisarz, powoduje, że jestem pełen optymizmu, pełen wiary w to, że ta strategia będzie najlepiej, będzie znakomicie dopasowana do polskiej gospodarki, do polskich potrzeb - wskazał Morawiecki.

Zapewnił, że rząd "chce dbać o wszystkich rolników". - Wsparcie jest potrzebne z bardzo naturalnych przyczyn: rolnictwo i wieś to ta dziedzina gospodarki, która najbardziej podlega fluktuacjom związanym z pogodą - podkreślił premier.

Premier: polskie rolnictwo to wspaniały sektor

Dodał, że rolnictwo zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe, a więc i bezpieczeństwo w zakresie ogólnym. Podkreślił, że polska wieś daje nam pewną trwałość, jest przechowalnią wartości. - Polskie rolnictwo dzisiaj jest wspaniałym, bardzo udanym sektorem, który eksportuje najwięcej na cały świat - 30 miliardów euro - kilkakrotnie więcej niż 15 lat temu - mówił premier.

Wcześniej o Wojciechowskim na konwencji wypowiadał się też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że objęcie przez niego teki komisarza ds. rolnictwa jest dobre dla Polski.

- Bardzo korzystne, pozytywne, bardzo dobre dla Polski, bardzo dobre dla polskich rolników - ocenił.

Uznał, że "to jest najważniejsza funkcja, jaką żeśmy dotychczas uzyskaliśmy w Unii Europejskiej". - Bo nie przewodniczący Rady Europejskiej, bez większych kompetencji, tylko właśnie komisarz, który dysponuje największymi pieniędzmi, największym budżetem - podkreślił prezes PiS.

Kaczyński: Wojciechowski zrealizuje koncepcję, którą chciał przeprowadzić w Polsce

Jak zauważył, Janusz Wojciechowski jest człowiekiem związanym z rolnictwem od dziesięcioleci. - Będzie realizował koncepcję, którą chciał przeprowadzić w naszej ojczyźnie, dziś będzie mógł przeprowadzać ją w całej Europie - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, jest to wizja rolnictwa opartego o mniejsze i średnie gospodarstwa.

- To wielki dzień dla nas wszystkich, dla tych, którzy chcą, aby polskie rolnictwo kwitło we wszystkich swoich odmianach, by rolnicy, którzy dysponują mniejszymi areałami też mieli szansę i możliwość rozwoju, by trwała polska wieś, która jest wielkim zasobem nie tylko pracy - pracy na roli, ale także wartości - zaznaczył Kaczyński.

wka/ PAP