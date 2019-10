"Jeśli chcemy więcej Europy, to musimy przeznaczać na to środki". Premier po szczycie UE

Jeśli chcemy więcej Europy, więcej wolnego rynku, wspólnego rynku w UE, to musimy przeznaczać na to środki - mówił w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył też, że podczas drugiego dnia szczytu mówił o konieczności wyrównania dopłat dla rolników z Europy Środkowej, w tym przede wszystkim z Polski.

Podczas briefingu po zakończeniu szczytu UE premier przekazał, że kilka godzin poświęcono na kwestię przyszłego unijnego budżetu.

- Tu bardzo mocno zarysowaliśmy również nasze europejskie ambicje - jeśli chcemy więcej Europy, więcej wolnego rynku, wspólnego rynku w UE, to musimy jednocześnie też przeznaczać na to środki - mówił szef polskiego rządu.

Morawiecki relacjonował, że podczas drugiego dnia szczytu mówił o konieczności wyrównania dopłat dla rolników z Europy Środkowej, w tym przede wszystkim z Polski. - Powiedziałem również o Funduszu Spójności, o tym, jak jest on ważny dla rozwoju gospodarczego całej UE - powiedział.

Kontrowersje wz. z fińską propozycją

Przyszły budżet Wspólnoty był głównym tematem drugiego dnia szczytu UE, który rozpoczął się w piątek w Brukseli po godz. 10. Dyskusje mogą być burzliwe, gdyż fińska prezydencja przedstawiła nową propozycję wieloletnich ram finansowych, która zakłada spore cięcia.

- Robimy wszystko, aby przyspieszyć negocjacje i uzyskać porozumienia w sprawie unijnego budżetu do końca roku. Nie jest to jakaś fińska obsesja, tylko robimy to, o co prosili nas unijni liderzy - powiedziało dziennikarzom źródło w fińskiej dyplomacji.

Kwestia ta w ostatnich dniach budziła sporo kontrowersji, po tym jak Finowie przedstawili innym krajom członkowskim nową propozycję.

Zaproponowano budżet UE na poziomie 1,03-1,08 proc. dochodu narodowego brutto UE27, czyli zmniejszenie w porównaniu z ubiegłoroczną propozycją Komisji Europejskiej, zakładającą budżet na poziomie 1,114 proc. Oznaczałoby to cięcia w wysokości do 85 mld euro wobec i tak przewidującej redukcję propozycji przedstawionej wcześniej przez unijnych urzędników.

"UE opuszcza jeden z największych płatników netto"

Finowie tłumaczą cięcia m.in. brexitem. "Nie ma wątpliwości, że UE opuszcza jeden z największych płatników netto, Wielka Brytania, więc budżet musi być mniejszy" - bronił propozycji jeden z dyplomantów fińskiej prezydencji.

Źródło KE wskazało, że choć propozycja Komisji pomimo cięć zakładała, że do budżetu trafią środki z nowych źródeł, np. nowych podatków środowiskowych, to jednak wśród państw członkowskich nie ma "dużego poparcia dla tej idei".

Propozycja fińska zakłada też, że w budżecie znajdzie się mechanizm powiązania unijnych funduszy z praworządnością. "Wiele krajów, płatników netto nalega na to, aby to zostało zrealizowane. (...) W trakcie konsultacji żaden z krajów unijnych nie sprzeciwił się co do zasady temu mechanizmowi. Były uwagi, ale nie było sprzeciwu wobec samej idei" - wskazało źródło w fińskiej prezydencji.

Wśród krajów UE nie ma porozumienia w sprawie rozporządzenia dotyczącego powiązania dostępu do środków z przestrzeganiem zasad praworządności. Zaproponowany przez KE instrument miałby chronić unijną kasę przed "ryzykiem finansowym związanym z uogólnionymi brakami w zakresie praworządności w państwach członkowskich". Narzędzie to ma umożliwić zawieszanie i zmniejszanie finansowania ze środków UE lub ograniczenie dostępu do nich.

