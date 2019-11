Tusk ma zostać wybrany na przewodniczącego EPL. Transmisja przemówienia o godz. 15:00

W środę o północy minął termin zgłaszania kandydatur na szefa tej partii. Poza Tuskiem, którego wysunęła PO, nikt inny nie został zgłoszony.

- Polacy powinni być dumni, że mamy Polaka, który (...) tak dobrze jest oceniany przez wszystkie kraje UE - powiedziała w środę dziennikarzom w Brukseli europosłanka PO Elżbieta Łukacijewska.

Inaczej sprawę widzi PiS, które uważa, że z punktu widzenia Polski nic się nie zmieni, bo Tusk nie będzie zabiegał o krajowe interesy.

- Dla byłego premiera i jego formacji wybór na szefa EPL sprowadza się do osobistego sukcesu - oceniła europosłanka PiS Beata Mazurek.

"Rozbłysnął przez to, że walczył z PiS"

Szef delegacji PiS w PE Ryszard Legutko ocenił, że Tusk rozbłysnął jako polityk polski, a później europejski, przez to, że walczył z PiS i w tym zakresie nic się nie zmieni.

- Donald Tusk odpowiada za wybuch wojny polsko-polskiej. To on to rozpętał w 2005 r. i to był wehikuł jego kariery - oświadczył Legutko. Jego zdaniem Tusk będzie dalej wykorzystywał swoją funkcję, tyle że teraz będzie w lepszej sytuacji, bo to jest funkcja partyjna, a nie przewodniczącego Rady Europejskiej.

Mimo braku kontrkandydata, głosowanie się odbędzie

W sprawie tego, że były premier będzie teraz bardziej widoczny politycznie, i PO, i PiS się zgadzają. Niezależnie od tego, że Tusk nie ma kontrkandydata, głosowanie na kongresie EPL i tak się odbędzie. Tak przewiduje bowiem statut ugrupowania. Poza wyborem przewodniczącego partia wybierze też 10 wiceszefów ugrupowania.

Europejska Partia Ludowa skupia partie chadeckie i konserwatywno-liberalne. Należą do niej 84 ugrupowania z 43 krajów. Z Polski są to PO i PSL. Kadencja przewodniczącego EPL trwa trzy lata.

