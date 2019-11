Jaśkowiak ws. eutanazji: należy zostawić prawo wyboru

- Zawsze uważam, że każdemu należy zostawić prawo wyboru. Ja bym chciał o sobie decydować, a nie żeby decydowali o tym inni. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące kobiet, to one powinny mieć prawo wyboru. Należy jednak zabezpieczyć takie działania, by te decyzje dramatyczne mogły być podjęte w ostateczności i by do nich dochodziło jak najrzadziej - mówił w "Graffiti" prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Zarząd PO zatwierdził w ubiegły piątek dwoje kandydatów w prawyborach prezydenckich - wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską i prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

"Narzuca się nam deformę szkolnictwa"

Jaśkowiak w programie "Graffiti" zapewniał, że funkcja prezydenta kraju nie jest "czysto reprezentacyjna", wbrew temu co mówił przed ogłoszeniem startu w prawyborach. - Zmieniło się to, że jako opozycja mamy większość w Senacie i funkcja prezydenta dla opozycji jest bardzo istotna. Zmieniło się też to, że przez wynik wyborczy jesteśmy, jako samorządy pozbawiani środków, są nam przyznawane kolejne zadania. To co teraz robię wiąże się również z tym, by bronić samorządów - mówił Jaśkowiak.

- Widzimy, że teraz są mniejsze gminy, które mają problem z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli. Z jednej strony narzuca nam się pewne obowiązki, narzuca nam się pewną "deformę" szkolnictwa, na czym cierpią i dzieci i nauczyciele, a z drugiej strony jesteśmy obciążani kosztami tych błędów na górze - mówił Jacek Jaśkowiak.

Prowadzący program Piotr Witwicki pytał prezydenta Poznania o poniedziałkową rozmowę w radiu RMF FM, w której Jaśkowiak przyznał, że poparłby to, by małżeństwa homoseksualne były w Polsce legalne. Na antenie Polsat News Jaśkowiak zapewnił jednak, że nie jest to dla niego najważniejsza kwestia.

"Ważne jest bezpieczeństwo międzynarodowe"

- Wydaję mi się, że dziś jest dużo więcej ważniejszych tematów, które są na dzisiaj dla Polski kluczowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe jest dla Polski ważne, biorąc pod uwagę naszego groźnego sąsiada. Widzimy co się dzieje na Ukrainie. Te wszystkie relacje, które tworzą zamęt z Unią Europejską są oczywiście bardzo niebezpieczne dla Polski. W tej kadencji parlamentu, to temat czysto teoretyczny - mówił Jaśkowiak.

- Nie mam wątpliwości, że w ciągu czterech, pięciu, czy ośmiu lat czekają nas takie same zmiany, jak w Irlandii, Hiszpanii i państwach zachodniej Europy. Zakładam, że miejsce Polski w Europie jest tam, gdzie jest Zachodnia Europa - dodał prezydent Poznania.

Pytany, czy popiera legalizację eutanazji, Jaśkowiak odpowiedział, że jest to jeden z "bardzo trudnych tematów", który "wymagają dyskusji i konsensusu społecznego".

"Ws. eutanazji potrafię zrozumieć obie strony"

- Zawsze uważam, że każdemu należy zostawić prawo wyboru. Ja bym chciał o sobie decydować, a nie żeby decydowali o tym inni. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące kobiet, to one powinny mieć prawo wyboru. Należy jednak zabezpieczyć takie działania, by te decyzje dramatyczne mogły być podjęte w ostateczności i by do nich dochodziło jak najrzadziej - mówił Jaśkowiak.

- Jeśli chodzi o kwestię eutanazji, to potrafię zrozumieć kogoś, kto cierpi na chorobę nowotworową, gdzie nie ma żadnych możliwości, by się wyleczyć. Medycyna potrafi nam przedłużać życie, ale nie zawsze potrafi nam przedłużyć to życie, tak jak to chcemy - dodał prezydent Poznania. Zaznaczył, że każdy przypadek jest indywidualny i rozumie zarówno drugą, jak i drugą stronę.

- Jestem za rozwiązaniami, które stosowane w Niemczech, że gdy dochodzi do sytuacji dramatycznej, kobieta ma zapewnioną opiekę psychologa i musi odbyć kilka rozmów, które pomogą jej w podjęciu pewnych decyzji. Natomiast w uwarunkowaniach politycznych, które mamy, to temat czysto hipotetyczny - podsumował Jaśkowiak.

