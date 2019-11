Grupiński o prawyborach prezydenckich w PO: będzie tylko jedna debata

Zarząd PO zatwierdził w piątek dwoje kandydatów w prawyborach prezydenckich - Małgorzatę Kidawę-Błońską i Jacka Jaśkowiaka.

Grupiński pytany w radiu RMF FM, czy będą trzy debaty kandydatów w prawyborach, jak pierwotnie planowano, poinformował, że będzie tylko jedna.

- Po rozmowach z kandydatami uznaliśmy, że po pierwsze oboje będą bez wątpienia spotykać się w regionach z naszymi członkami, by przekonać ich do siebie przed konwencją krajową - wyjaśnił. Przypomniał też, że 14 grudnia odbędzie się konwencja krajowa PO, gdzie kandydaci będą się prezentować, ale już bez debaty.

"Liczę, że nasz kandydat bądź kandydatka będzie mieć poparcie Tuska"

Pytany o rolę, jaką widzi Platforma dla Donalda Tuska w przyszłej kampanii wyborczej kandydata PO na prezydenta, Grupiński przyznał, że bardzo liczy, iż w grudniu Tusk "trochę mocniej się włączy w politykę krajową".

- Liczę bardzo, że nasz kandydat, nasza kandydatka, ta osoba, która wygra prawybory, będzie miała wsparcie Donalda Tuska w kampanii - dodał.

Po uwadze, że sam Donald Tusk przyznał, iż "ciągnie się za nim cień niepopularnych decyzji, podejmowanych w czasie, kiedy był premierem", Grupiński był pytany, czy wsparcie byłego premiera naprawdę pomoże w tej kampanii.

- Jestem przekonany, że pomoże, bo to jest tak, że wsparcie to jest coś innego, niż start osobisty - stwierdził. Podkreślił, że do wygrania wyborów trzeba mieć 51 proc. głosów poparcia, a więc - jak zaznaczył - "trzeba sięgnąć szeroko poza obecny elektorat Platformy". Wskazał też na konieczność "maksymalnej mobilizacji" elektoratu PO.

- A wtedy słowo Donalda Tuska jest zawsze wzmacniające - dodał.

"Nie powinno się tych dwóch rzeczy łączyć"

Pytany, czy podziela wiarę lidera PO Grzegorza Schetyny w możliwość wygrania wyborów prezydenckich przez kandydata opozycji, Grupiński odparł, że "po sukcesie w tak trudnym Senacie, wstąpiła wiara w dużej części elektoratu, że jest szansa na kolejny sukces, tym razem w wyborach prezydenckich".

Na pytanie, czy kandydat PO na prezydenta powinien powalczyć o fotel przewodniczącego PO, Grupiński ocenił, że "nie powinno się tych dwóch rzeczy łączyć", gdyż po prawyborach w PO, od piętnastego grudnia, powinna ruszyć, nieformalna jeszcze kampania wyborcza. Przekonywał, że nie warto, aby osoba wybrana do kandydowania skupiała się na sporze wewnętrznym o to, kto ma rządzić partią.

Pytany, kiedy ruszą i jak będą zorganizowane wybory przewodniczącego PO, Grupiński poinformował, że 14 grudnia - przy okazji konwencji krajowej - zbierze się też Rada Krajowa PO i zdecyduje o terminach w wyborach wewnętrznych.

- I zapewne ten terminarz będzie wyznaczony na styczeń, tak żeby do końca stycznia, te rozstrzygnięcia nastąpiły - dodał.

"Mamy nadzieję odnieść sukces"

Odnosząc się do przyszłości PO, Grupiński zaznaczył, że Platforma jest teraz największą siłą opozycyjną, współtworzy Koalicję Obywatelską i organizuje prawybory na kandydata na prezydenta. - Podążamy swoim szlakiem, mamy nadzieję odnieść sukces, a także planujemy po wyborach prezydenckich, ja taką rzecz proponuję - taką dużą konwencję programową Platformy. Pytany, kiedy miałaby się odbyć, odparł: "mam nadzieję, że w czerwcu".

Pytany, czy PO złożyła już doniesienie do prokuratury ws. nocnego głosowania w czwartek w Sejmie nad wyboru posłów-członków KRS, Grupiński odparł, że przygotowany został wniosek o odwołanie Elżbiety Witek z funkcji marszałek Sejmu.

- Nasi prawnicy pracują nad wnioskami - dodał.

"PO powinna rozważyć skierowanie wniosku do prokuratury dot. zachowania Kaczyńskiego"

Zastrzegając, że jest to jego osobisty pogląd, Grupiński stwierdził, że Platforma powinna "rozważyć kwestię skierowania do prokuratury zachowania" prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas czwartkowego głosowania. Pytany, o jakie konkretnie zachowanie chodzi, poseł KO odpowiedział, że "ze względu na to słowo +anuluj+, skierowane do pani marszałek przez prezesa partii".

Dopytywany co PO chciałaby zarzucić Kaczyńskiemu w ewentualnym doniesieniu do prokuratury, Grupiński odparł: "ja bym powiedział, że sprawstwo kierownicze w popełnieniu przestępstwa przez złamanie regulaminu przez panią marszałek".

