Spór o pieniądze dla schroniska "Na Paluchu". Włączył się premier

Warszawscy radni PiS i Koalicji Obywatelskiej starli się o przyszłoroczny budżet, który zmniejsza środki dla schroniska "Na Paluchu". "Ochrona naszych braci mniejszych jest dla nas bardzo ważna. Zapraszam przedstawicieli schroniska dla zwierząt na spotkanie" - napisał we wtorek premier. Z apelem do rady miasta zwrócił się także europoseł Patryk Jaki, który ubiegał się o fotel prezydenta Warszawy

W poniedziałek po południu na komisji ochrony środowiska w Radzie Warszawy opiniowano propozycję budżetu na 2020 r. Oburzenie radnych wywołała propozycja cięcia pieniędzy dla schroniska z 9,8 do 8,3 mln zł.

"Warszawska miłość do zwierząt w stolicy Trzaskowskiego w praktyce. Milion zł chcą zabrać schronisku »Na Paluchu«. Wg dyrektora rozkłada to ich na łopatki. Budżetowe #draństwo" - napisał na Twitterze radny PiS Oliwer Kubicki.

"Trzaskowski, który w kampanii fotografował się z psami obcina 1,5 mln zł na schronisko dla zwierząt! Było na palety, tramwaje różnorodności, LGBT+ a i tak już mocno niedofinansowanemu schronisku »Na Paluchu« grozi teraz zamknięcie" - napisał z kolei europoseł Patryk Jaki.



Na zarzuty PiS odpowiedział radny KO, przewodniczący komisji ochrony środowiska Marek Szolc. "Propozycja budżetu, którą dostaliśmy, zawiera obniżkę środków z 9,8 mln w 2019 do 8,3 mln w 2020. Nie akceptujemy tego rozwiązania. Zgodnie z sugestią dyrektora będziemy wnioskować o dodatkowe 800 tys. Kolega radny »zapomniał« dodać, że Komisja zajęła dziś stanowisko w tej sprawie" - napisał na Twitterze.

Zgodnie z tym, co napisał Szolc, budżet schroniska wyniósłby 9,1 mln zł. To o 700 tys. mniej niż w mijającym roku. "9,1 mln zostało wskazane jako odpowiednia kwota. Na szczęście ilość zwierząt, którymi musi opiekować się schronisko spada, co oznacza, że koszty jego funkcjonowania stają się niższe" - podkreślił radny KO.

Jak dodał, "od omówionych przeze mnie ustaleń i faktów z Komisji Ochrony Środowiska do tłita (Kubickiego - red.) nie minęło nawet 10 minut".

"Chcemy wyciągnąć pomocną dłoń"



Jarosław Szostakowski, lider klubu KO w Radzie Warszawy poinformował we wtorek rano, że klub radnych Koalicji Obywatelskiej popiera poprawkę Komisji Ochrony Środowiska zwiększającą budżet schroniska.



Po południu do sprawy odniósł się - także na Twitterze - premier Mateusz Morawiecki. "Chcemy wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy poświęcają swoje życie na niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom" - podkreślił szef rządu.

Na Facebooku z kolei swój apel do rady miasta zamieścił Patryk Jaki.



"Uważam, że mamy szczególne zobowiązanie do dbania o zwierzęta, o słabszych. To jak traktujemy zwierzęta jest często wyrazem naszego człowieczeństwa" - napisał Jaki.



Przypomniał, że "Schronisko dla bezdomnych zwierząt »Na Paluchu« jako jednostka budżetowa m.st. Warszawy jest głównym wykonawcą Warszawskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt".

"Budżet niewystarczający"

Jak dodał, "budżet w 2019 roku wynosił prawie 10 mln zł i już wtedy był niewystarczający z uwagi na zakres prowadzonych działań. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu, sama placówka alarmowała o katastrofalnej sytuacji związanej z przepełnieniem szpitala dla kociąt".

"Ponadto w placówce dofinansowania wymaga szpital ogólny oraz zakaźny, który według opinii ekspertów, powinien zostać zlokalizowany zupełnie w innym położeniu z uwagi na ryzyko rozpowszechniania chorób zakaźnych. Środki finansowe są również potrzebne na remont boksów, które zostały zmodernizowane ponad 15 lat temu. Dlatego zmniejszenie budżetu schroniska o 1,5 mln zł (przypomnę, że do placówki trafiają również zwierzęta z kilku gmin podwarszawskich) spowoduje tragedię" - napisał Jaki.



Zaapelował do radnych "o pilną zmianę budżetu i decyzji prezydenta Trzaskowskiego i ratowanie zwierząt. To bez barw politycznych, nasze wspólne zobowiązanie".

